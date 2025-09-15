إيمي برايمتايم 2025: كاثرين لاناسا أفضل ممثلة مساعدة وتراميل تيلمان أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 04:02 صباحاً - بدأ منذ قليل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025 لأفضل الأعمال والمسلسلات التلفزيونية، وسط حضور غفير من نجوم الفن، واستطاعت النجمة كاثرين لاناسا أن تقتنص جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي، بينما حصد جائزة أفضل ممثل لمسلسل درامي الممثل تراميل تيلمان.

جائزة أفضل ممثل وممثلة مساعدة في مسلسل درامي

حصدت كاثرين لاناسا أول جائزة إيمي لها بعد ترشيحها الأول، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل The Pitt، وشكرت النجمة المنتج جون ويلز، وزملائها في العمل، وفريق المسلسل.

واختتمت حديثها: "بشكر أطفالي، الذين جعلوني حقيقية، وزوجي الجميل غرانت شو الذي ساعدني دائمًا في كل شيء".

بينما صعد المسرح في تأثر شديد ولم يستطع تمالك دموعه، الممثل تراميل تيلمان الذي فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل "Severance".

وقال تيلمان في كلمة مختصرة: "كان أول مدرب تمثيل لي قاسيًا، لكن جميع الأمهات العظيمات كذلك". وواصل الممثل الاحتفاء بوالدته وإهداء الجائزة لها.

نجوم السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي

توافد عدد كبير من النجوم والمشاهير ليشهدوا ليلة تكريم أفضل المسلسلات والبرامج التلفزيونية خلال حفل توزيع جوائز إيمي، وجاء من بينهم؛ سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو، كيت بلانشيت، كوينتا برونسون، بيدرو باسكال، سيدني سويني، كاسي دي لورا، ديني ديركتو، إليزابيث واغمايستر، هيذر ماكماهان، بريشا ويب، ألبرت لورانس، زانا روبرتس راسي، ليتي ساهاغون، عارضة الأزياء البرازيلية كارولين ريبيرو، ميلفين روبرت، نيشيل تورنر وكيفن فرايزر، لوسي والش، الراقص ومصمم الرقصات الأمريكي ديريك هوف، جين روبنستين، زوري هول، جيرارد هول، باتريك غوميز، برونوين نيوبورت، سكوت إيفانز، إيمانويل رابوتي، سوزان ديغونغ، بول توماس تشين، جيد إس. ديفيس، بايغ زيمر، غريتا كاساغراندي، صوفيا سونغ، بينيديتا فينوتشي، جيسيكا رودس، الكاتبة الكوميدية البريطانية بيشا ك. آلي، عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، جاستين لوب، هانا بوس، ديبورا تشان، فيدرا باركس، شون هاتوسي وزوجته الممثلة كيلي ألبانيز، بول ثورين، والتون غوغينز، جيف روزنبيرغ، والتون غوغينز وزوجته المخرجة ناديا كونرز، روز أبدو، أندرو لو، أندرو ماتارازو، كارولين ليبكا، جو ماند، باتريك بول، الممثلة الأسترالية شبانة عزيز، مارتا بوزان، أماندا مارساليز، جو ماند، سارة بوك، ماريو لوبيز، سام نيفولا، إينوكا أوكوما، ديتشن لاكمان، ويليام ستنانفورد، مارك إنديليكاتو، سوبريا غانيش، جاكي تون، ريان كين، بول دبليو داونز، ديسي ليديك، جين ستاتسكي، مولي غوردون، جيسون سيجل وكايلا رادومسكي، سامانتا ريلي، تشيس سوي وندرز، المنتجة لورين ليفرانك، ميغان ستاتلر، رين غوب، جيل ريسك وولف، دان فوجلمان والممثلة كايتلين تومسون، كيب كروغر، إيزا بريونيس، سارة كاثرين هوك، والمزيد من النجوم.

