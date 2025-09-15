مونديال طوكيو: سيمبو يتفوق على بيتروس في الرمق الأخير ويحرز ذهبية الماراثون

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : تفوق التنزاني ألفونس فيليكس سيمبو في الرمق الأخير على الألماني أمانال بيتروس ليحرز ذهبية الماراثون في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو الإثنين.

وحقق كل من سيمبو (33 عاما) وبيتروس المولود في إريتريا توقيتا قدره 2:9.48 ساعتان في أكثر النهايات إثارة لأطول حدث للعرس الرياضي في العاصمة اليابانية.

ونال الإيطالي إلياس عواني الميدالية البرونزية بوصوله ثالثا (2:09.53 س.).

وشارك في الماراثون 88 عداء من 47 تنافسوا في شوارع طوكيو لاجتياز 42.195 كيلومترا، لكن الكثير منهم عانى من الظروف الصباحية الحارة والخانقة، أبرزهم الإثيوبي تاديسي تاكيلي الذي اضطر للانسحاب بعد 33 كلم.

وكان تاكيلي فاز بماراثون طوكيو في آذار/مارس الماضي بتسجيله 2:03.23 ساعتين، ما جعله أسرع عداء في النسخة الحالية من الماراثون.

ولم تكن حال الإثيوبي الآخر ديريسا جيليتا، الذي حلّ ثانيا بعد مواطنه في ماراثون طوكيو، أفضل اذ كان الضحية البارزة التالية عقب توقفه بعد 35.5 كلم.

تصدر الأوغندي آبل شيلانغات معظم فترات الماراثون حتى الكيلومتر 39.5، ضمن مجموعة من خمسة عدائين بمن فيهم أصحاب المراكز الثلاثة الاولى.

مع الاقتراب من الملعب الاولمبي الذي يحتضن المنافسات، تراجع شيلانغات، في حين تقدم بيتروس ثلاثي منصة التتويج إلى المضمار في سباق 300 م نهائي مثير للغاية.

انطلق الألماني بقوة في الخط المستقيم الخلفي، لكن سيمبو صاحب المركز الثاني في ماراثون بوسطن في نيسان/أبريل هذا العام، لحق به.

بدا بيتروس وكأنه سيفوز مع اقترابه من خط النهاية، ولكن مع تسارع سيمبو في اللحظات الأخيرة، لم يستطع الألماني الرد.

أثمر إصرار سيمبو بنجاحه في تجاوز خط النهاية متقدما بفارق ضئيل على بيتروس الذي سقط أرضا، ليضيف الميدالية الذهبية إلى برونزية بطولة عام 2017 في لندن.