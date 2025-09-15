فوز سيث روغن و جين سمارت بجائزة أفضل ممثلي دور رئيسي بعمل كوميدي بحفل إيمي برايمتايم 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 05:11 صباحاً - خلال حفل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025، تم الإعلان عن فوز الممثل سيث روغن بجائزة إيمي أفضل ممثل كوميدي في دور رئيسي عن مشاركته بمسلسل "The Studio"، وجين سمارت كأفضل ممثلة كوميدية دور رئيسي عن مشاركتها ببطولة الموسم الرابع من مسلسل "The Hacks"

سيث روغن يؤكد خلال كلمته بأن لم يفوز بأي جائزة من قبل

View this post on Instagram A post shared by Emmys / Television Academy (@televisionacad)



وقال النجم سيث روغن خلال كلمته عقب تسلم الجائزة: "لم أفوز بأي شيء في حياتي عندما كنت صغيرًا، اشتريت كأس بولينج مستعملًا من مزادٍ عقاري".، واختتم كلمته قائلًا: "لا أعرف ماذا أقول.. هذا رائع، شكرًا لكم. أُقدّركم جميعًا".

جين سمارت تفوز بجائزة إيمي للمرة الرابعة

View this post on Instagram A post shared by Emmys / Television Academy (@televisionacad)



فيما شهد أيضًا حفل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025 الإعلان عن فوز الممثلة جين سمارت بجائزة إيمي أفضل ممثلة كوميدية دور رئيسي عن مشاركتها ببطولة الموسم الرابع من مسلسل "The Hacks"، والتي تعد هي المرة الرابعة لتكريمها بجائزة إيمي خلال مسيرتها الفنية.

يُمكنكم قراءة: سيلينا غوميز تخطف الأنظار بنحافتها في حفل جوائز إيمي برايمتايم 2025

وقالت جين سمارت خلال كلمتها عقب تسلمها للجائزة: " أجمل ما في الفوز بجائزة كهذه هو إتاحة الفرصة لي لشكر جميع الأشخاص الرائعين الذين أعمل معهم بشكل علني".

وبعد تقديمها الشكر لفريقها وأبنائها أضافت خلال كلمتها: "دعونا نكون لطفاء مع بعضنا البعض".

تفاصيل حفل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025

يُذكر أن منذ قليل توافد عدد كبير من النجوم ومشاهير التلفزيون في عرضٍ ليس فقط لأفضل الأعمال والبرامج التلفزيونية، بل لأفضل ما توصلت إليه صيحات الموضة والمجوهرات وتسريحات الشعر أمام عدسات المصورين وسط هتافهم وذلك على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025.

وقد اجتمع النجوم بأعمال تنوعت بين الدراما والكوميديا ووجوه جديدة ربما سيكون حفل هذا العام نقطة إنطلاق لهم نحو الشهرة والعالمية.

https://www.instagram.com/p/DOmURdzCH0o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOmURdzCH0o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOmURdzCH0o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وجاء من أبرز الحضور: سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو، كيت بلانشيت، كوينتا برونسون، بيدرو باسكال، سيدني سويني، كاسي دي لورا، ديني ديركتو، إليزابيث واغمايستر، هيذر ماكماهان، بريشا ويب، ألبرت لورانس، زانا روبرتس راسي، ليتي ساهاغون، عارضة الأزياء البرازيلية كارولين ريبيرو، ميلفين روبرت، نيشيل تورنر وكيفن فرايزر، لوسي والش، الراقص ومصمم الرقصات الأمريكي ديريك هوف، جين روبنستين، زوري هول، جيرارد هول، باتريك غوميز، برونوين نيوبورت، سكوت إيفانز، إيمانويل رابوتي، سوزان ديغونغ، بول توماس تشين، جيد إس. ديفيس، بايغ زيمر، غريتا كاساغراندي، صوفيا سونغ، بينيديتا فينوتشي، جيسيكا رودس، الكاتبة الكوميدية البريطانية بيشا ك. آلي، عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، جاستين لوب، هانا بوس، ديبورا تشان، فيدرا باركس، شون هاتوسي وزوجته الممثلة كيلي ألبانيز، بول ثورين، والتون غوغينز، جيف روزنبيرغ، والتون غوغينز وزوجته المخرجة ناديا كونرز، روز أبدو، أندرو لو، أندرو ماتارازو، كارولين ليبكا، جو ماند، باتريك بول، الممثلة الأسترالية شبانة عزيز، مارتا بوزان، أماندا مارساليز، جو ماند، سارة بوك، ماريو لوبيز، سام نيفولا، إينوكا أوكوما، ديتشن لاكمان، ويليام ستنانفورد، مارك إنديليكاتو، سوبريا غانيش، جاكي تون، ريان كين، بول دبليو داونز، ديسي ليديك، جين ستاتسكي، مولي غوردون، جيسون سيجل وكايلا رادومسكي، سامانتا ريلي، تشيس سوي وندرز، المنتجة لورين ليفرانك، ميغان ستاتلر، رين غوب، جيل ريسك وولف، دان فوجلمان والممثلة كايتلين تومسون، كيب كروغر، إيزا بريونيس، سارة كاثرين هوك، والمزيد من النجوم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».