المرور يضبط مقيمين افتعلا حوادث مرورية للاحتيال على شركات التأمين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن ضبط مقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في مدينة الرياض، بعد تورطهما في افتعال حوادث مرورية متعمدة. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود المرور المستمرة لمكافحة الاحتيال المروري.
تفاصيل عملية الضبط والاحتيال
تمكنت فرق البحث والتحري بمرور منطقة الرياض من كشف الطريقة الاحتيالية التي اتبعها المقيمان، حيث كانا يفتعلان حوادث بشكل ممنهج للحصول على تعويضات غير مشروعة من شركات التأمين.
- الأسلوب: استغل المتهمان ثغرات في أنظمة الحوادث والتعويضات، من خلال افتعال اصطدامات متعمدة وتقديم بلاغات غير صحيحة.
- الإجراءات القانونية: تم إيقاف المتهمين وتحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. وتعتبر هذه الأفعال جرائم تخل بالأمن العام.
جهود المرور والوعي المجتمعي
تؤكد هذه الواقعة على جدية المرور في التعامل مع الجرائم الاحتيالية، وليس فقط المخالفات المرورية التقليدية.
- التحذير: حذّرت الإدارة العامة للمرور من أن افتعال الحوادث جريمة تستوجب العقوبة، بما في ذلك الغرامات والسجن.
- التعاون: دعت الإدارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه، كما حثت شركات التأمين على التعاون والإبلاغ عن أي مطالبات مشبوهة.
- رؤية 2030: تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية واسعة لمكافحة الاحتيال، بهدف تحقيق مجتمع آمن ومسؤول، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.