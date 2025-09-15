- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على سلبية سعر الغاز الطبيعي-توقعات اليوم 15-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-15 05:08AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر الزوج جميع محاولاته الأخيرة بفشل واضح لاختراق الحاجز المستقر عند 173.50 ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد والبدء بتشكيل موجات تصحيحية هابطة ليستقر من خلالها قرب 172.90.
قد يستمر السعر بتشكيل التداولات التصحيحية بهدف جني بعض الأرباح ليستهدف قريبا لمستوى 171.60 وليحافظ بذلك على ثباته العام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, أما نجاحه باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيمكنه ذلك بتحقيق المزيد من المكاسب لنتوقع انجذابه أولا نحو 174.25 وصولا للهدف الرئيسي التالي المتمركز قرب 175.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 171.60 و 173.50
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع