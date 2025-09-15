الاقتصاد

سعر البلاتين يتصدى لسلبية ستوكاستيك– توقعات اليوم 15-9-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر البلاتين يتصدى لسلبية ستوكاستيك– توقعات اليوم 15-9-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتصدى لسلبية ستوكاستيك– توقعات اليوم 15-9-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-15 05:06AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر البلاتين يتصدى لسلبية ستوكاستيك ويحاول الارتفاع فوق 1400.00$
  • توقعات باندفاع السعر نحو 1412.00$ ومن ثم 1435.00$
  • مخاطرة تأجيل الارتفاع في حال استقرار السعر دون 1382.00$

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر البلاتين تمسكه بالمسار الصاعد باندفاعه حاليا فوق الحاجز الأولي المستقر عند 1400.00$ محاولا التصدي لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء محاولا استهداف المزيد من المحطات الإيجابية لنتوقع اندفاعه قريبا نحو 1412.00$ ومن ثم ليكرر الضغط على مستوى 2.618% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر قرب 1435.00$.

 

تكمن مخاطرة تأجيل الارتفاع وتفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد بمحاولة استقرار السعر دون 1382.00$ ليهاجم بذلك المتوسط المتحرك 55 وصولا للدعم الإضافي المستقر حاليا قرب 1355.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1390.00$ و 1412.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا