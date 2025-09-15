سعر سهم مجموعة إم بي سي (4072) يتحرك في خطوة مهمة نحو التعافي – توقعات اليوم – 15-09-2025

مدد سعر سهم مجموعة إم بي سي (4072) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير، ليصل بدوره إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليدخل في اختبار جديد مهم لتثبيت تعافيه على المدى القريب، خاصة ونحن نشهد بداية تشكل تركيبة فنية إيجابية وهو نموذج القاع المزدوج، ولكنه لن يتأكد حتى يخترق عنق هذا النموذج.

على ضوء ذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم جداً وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 22.75 ريال، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة عند سعر 23.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي