كيت بلانشيت تخسر أمام كريستين ميليوتي في جوائز إيمي برايمتايم 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:59 صباحاً - رغم التوقعات بأن النجمة العالمية كيت بلانشيت قد تحصد جائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو مختارات أدبية أو فيلم، ضمن حفل توزيع جوائز إيمي برايمتايم 2025، إلا أن الممثلة الشابة كريستين ميليوتي استطاعت أن تقتنص الجائزة، في أول إيمي بمسيرتها الفنية.

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو مختارات أدبية أو فيلم

صعدت كريستين ميليوتي المسرح وسط تصفيق حار من قبل الجمهور، وسعادة عارمة باتت واضحة عليها، وقالت في كلمتها عقب تسلم جائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو مختارات أدبية أو فيلم، عن دورها في "The Penguin": "أنا آسفة، كتبت كلمتي على ظهر ملاحظات دونتها في جلسة العلاج النفسي بالأمس. أنا ممتنة للغاية لهذه النقاط المضيئة.. ورغم أنها كانت مملة، إلا أن أداء دور [صوفيا فالكون] كان أشبه بالتحليق في السماء".كما شكرت والديها وأصدقائها.

وكانت قد نافست ميليوتي على نفس الجائزة كل من: كيت بلانشيت(Disclaimer)، ميغان فلهي (Sirens )، راشيدة جونس (Black Mirror)، وميشيل ويليامز.

نجوم السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي

توافد عدد كبير من النجوم والمشاهير ليشهدوا ليلة تكريم أفضل المسلسلات والبرامج التلفزيونية خلال حفل توزيع جوائز إيمي، وجاء من بينهم؛ سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو، كيت بلانشيت، كوينتا برونسون، بيدرو باسكال، سيدني سويني، كاسي دي لورا، ديني ديركتو، إليزابيث واغمايستر، هيذر ماكماهان، بريشا ويب، ألبرت لورانس، زانا روبرتس راسي، ليتي ساهاغون، عارضة الأزياء البرازيلية كارولين ريبيرو، ميلفين روبرت، نيشيل تورنر وكيفن فرايزر، لوسي والش، الراقص ومصمم الرقصات الأمريكي ديريك هوف، جين روبنستين، زوري هول، جيرارد هول، باتريك غوميز، برونوين نيوبورت، سكوت إيفانز، إيمانويل رابوتي، سوزان ديغونغ، بول توماس تشين، جيد إس. ديفيس، بايغ زيمر، غريتا كاساغراندي، صوفيا سونغ، بينيديتا فينوتشي، جيسيكا رودس، الكاتبة الكوميدية البريطانية بيشا ك. آلي، عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، جاستين لوب، هانا بوس، ديبورا تشان، فيدرا باركس، شون هاتوسي وزوجته الممثلة كيلي ألبانيز، بول ثورين، والتون غوغينز، جيف روزنبيرغ، والتون غوغينز وزوجته المخرجة ناديا كونرز، روز أبدو، أندرو لو، أندرو ماتارازو، كارولين ليبكا، جو ماند، باتريك بول، الممثلة الأسترالية شبانة عزيز، مارتا بوزان، أماندا مارساليز، جو ماند، سارة بوك، ماريو لوبيز، سام نيفولا، إينوكا أوكوما، ديتشن لاكمان، ويليام ستنانفورد، مارك إنديليكاتو، سوبريا غانيش، جاكي تون، ريان كين، بول دبليو داونز، ديسي ليديك، جين ستاتسكي، مولي غوردون، جيسون سيجل وكايلا رادومسكي، سامانتا ريلي، تشيس سوي وندرز، المنتجة لورين ليفرانك، ميغان ستاتلر، رين غوب، جيل ريسك وولف، دان فوجلمان والممثلة كايتلين تومسون، كيب كروغر، إيزا بريونيس، سارة كاثرين هوك، والمزيد من النجوم.

