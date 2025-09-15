سعر النحاس يستقبل العزم الإضافي-توقعات اليوم 15-9-2025

حافظ سعر النحاس على استقراره قرب مستوى 4.6000$ مستغلا اتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي مؤكدا تمسكه بالمسار الصاعد والقائم حاليا على ثبات مستوى الدعم المتمركز عند 4.2600$.

فاستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية سيزيد فرص استهدافه قريبا للحاجز المستقر عند 4.7500$ والذي بتجاوزه سيفتح باب تسجيل مكاسب جديدة خلال الفترة القادمة، أما فشل الاختراق قد يجبر السعر على تقديم تداولات جانبية ضعيفة مع توفر فرصة لجني بعض الأرباح بتسلله نحو المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 4.3800$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5000$ و 4.7500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع