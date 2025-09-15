وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يبدأون اجتماعا مغلقا في الدوحة

القاهرة - كتب محمد نسيم - بدأ وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، اليوم الأحد، 14 سبتمبر 2025، اجتماعا مغلقا في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لمناقشة مشروع بيان مشترك بشأن الاعتداء الإسرائيلي، بهدف بلورة موقف موحد يعكس التضامن العربي والإسلامي، والاتفاق على خطوات عملية على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي.

ويأتي الاجتماع التحضيري قبيل القمة العربية الطارئة غدًا الإثنين، في ظل موجة إدانات دولية متصاعدة، ودعوات لتكثيف التحركات الجماعية لردع الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة.

مصادر دبلوماسية مصرية كشفت لصحيفة "العربي الجديد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في القمة، في خطوة تؤكد اهتمام القاهرة بتوحيد الموقفين العربي والإسلامي، والسعي للخروج بقرارات "تليق بحجم العدوان"، تعيد الاعتبار للعمل العربي المشترك.

كما أعلنت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالات مع نظرائه في السعودية وتركيا وباكستان، للتنسيق بشأن الموقف المشترك.

وبحسب المعلومات المتداولة، من المتوقع أن تبحث القمة عدة مسارات، أبرزها: إدانة واضحة للهجوم الإسرائيلي على قطر بوصفه سابقة خطيرة تمس سيادة الدول، إطلاق تحرك دبلوماسي منسق في مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إضافة إلى إجراءات اقتصادية وإعلامية لزيادة كلفة العدوان، مع التشديد على وحدة الصف العربي والإسلامي.

ويرى محللون أن هذه القمة تمثل اختبارا جادا لقدرة النظام العربي والإسلامي على الانتقال من الإدانة إلى الفعل، خاصة في ظل موجة التصعيد المتنامية بالمنطقة والتهديدات الأمنية والسياسية المرافقة لها.

المصدر : عرب 48