موجة نزوح واسعة للفلسطينيين من مدينة غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

نزحت مئات العائلات الفلسطينية من مدينة غزة نحو جنوب القطاع، سيراً على الأقدام أو باستخدام سيارات وعربات وجرارات زراعية، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي ضرباته في كبرى مدن القطاع المدمّر بعد نحو عامين من الحرب. وأظهرت لقطات مصورة أرتالاً من النازحين على الطريق الساحلي قرب النصيرات وسط القطاع، تنقلهم شاحنات صغيرة أو حافلات تكدست عليها أمتعة وأغراض.

والى جانب المركبات، سار مئات من الفلسطينيين من مختلف الأعمار، وقد غلبت عليهم علامات التعب والإرهاق الشديدين.

وبدا رجال ونساء يحملون صغارهم أو يمسكون بيدهم، وآخرون مصابون، أحدهم جلس على كرسي متحرك وطفله في حضنه، بينما استخدم رجل بترت ساقه اليسرى عكازين للتحرك.

وقال النازح خليل مطر: «نريد أن ننزح أيضاً إلى خان يونس في جنوب القطاع، لا نعرف ماذا سنفعل، حياتنا كلها نزوح وتشريد، ومعنا مرضى، ولا نعرف إلى أين نذهب، وأين هو المكان الآمن».

وكان الجيش الإسرائيلي الذي أنذر سكان مدينة غزة بإخلائها، قد قدّر عدد النازحين بأكثر من 250 ألف شخص، لكن الدفاع المدني أكد أن عدد النازحين إلى الجنوب يقارب 68 ألفاً فقط، مشيراً إلى أن كثيرين ما زالوا متشبثين بالبقاء، في حين لا يجد آخرون مكاناً للإقامة في الجنوب.

ويأتي النزوح في وقت تتعرض مدينة غزة ومحيطها لضربات مكثفة في إطار الخطة الإسرائيلية للسيطرة على المدينة الواقعة في شمال القطاع الفلسطيني.

ودمر الطيران الإسرائيلي مباني عدة تابعة للجامعة الإسلامية في غزة في استكمال للاستهدافات التي تطال الأبنية السكنية والمنشآت في المدينة. وأظهرت لقطات مصورة لحظة سقوط الصواريخ على المباني بينما أكد مصدر في منظومة الإسعاف والطوارئ أن هناك مفقودين ومصابين إثر تجدد القصف الإسرائيلي لمبنى يؤوي نازحين في الجامعة الإسلامية بغزة.

وأعلن الإعلام الحكومي في القطاع أن القوات الإسرائيلية دمرت 70 بناية سكنية بالكامل، وألحقت أضراراً جسيمة بـ120 أخرى، إضافة إلى تدمير أكثر من 3500 خيمة منذ مطلع الشهر الجاري.

وشهدت مناطق شرق حي الشجاعية وحي التفاح شرقي غزة قصفاً مدفعياً مكثفاً وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف على شاطئ البحر الغربي للقطاع.

ونفذت القوات الإسرائيلية 8 عمليات نسف لمبان سكنية جنوبي المدينة باستخدام المجنزرات المفخخة، ما أدى إلى موجات انفجارية هائلة شعر بها السكان على بعد كيلومترات عدة.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بسقوط نحو 60 قتيلاً أمس، جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضح مستشفى القدس أن أكثر من 20 شخصاً أصيبوا جراء استهداف مفترق الدحدوح وشارع 8 جنوبي مدينة غزة، فيما سقط قتيل وعدد من المصابين إثر قصف صاروخي على مركبة مدنية بالقرب من مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما سجلت وزارة الصحة في غزة وفاة 7 أشخاص، بينهم أطفال نتيجة سوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي القتلى منذ بداية الحرب إلى 420، من بينهم 145 طفلاً.