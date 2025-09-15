أوركسترا “مزيكا” تحيي روائع “ديفا العرب” على أهم مسارح أوروبا

بعد النجاح الهائل الذي حققته عروض Arab Divas على أبرز مسارح العالم، تنطلق أوركسترا “مزيكا” بقيادة المايسترا أمل قرمازي في جولة أوروبية كبرى تُعيد خلالها إحياء روائع أيقونات الغناء العربي، من فيروز إلى وردة وأم كلثوم، ضمن سلسلة حفلات جماهيرية تمتد من السابع عشر من أيلول/سبتمبر الحالي ولغاية السادس والعشرين من تشرين الأوّل/أكتوبل المقبل.

تبدأ الجولة من العاصمة البريطانية لندن حيث تعتلي الأوركسترا العريقة خشبة مسرح Bloomsbury الأسطوري لتقدّم حفلين متتاليين في ١٧ و١٨ أيلول/سبتمبر، ويشاركها في هذه الأمسيات صوتٌ لبناني أصيل يتمثّل في الفنانة كارلا رميا، التي تضيف بخبرتها وحضورها بعدًا جديدًا للأداء. ومن هناك تنتقل الأوركسترا إلى فرنسا لإحياء أمسية ثالثة في مدينة ليون في ٢٠ أيلول/سبتمبر، قبل أن تشدّ الرحال في ٥ تشرين الأوّل/أكتوبر إلى مدينة تولوز حيث يستضيفها مسرحInterférences المعروف بهندسته الصوتية المتطورة. وتتواصل الأمسيات الفرنسية في ١١ تشرين الأوّل/أكتوبر داخل قاعة Joseph Kosma الشهيرة في مدينة نيس، ثم تحطّ الرحال في جنيف لختام الجولة بحفل ضخم على مسرح Alhambra العريق في ٢٦ تشرين الأوّل/أكتوبر، وهو من أقدم المسارح الأوروبية التي شهدت عروضاً خالدة لأساطير الفن العربي والعالمي.