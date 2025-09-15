أبرز النجوم والمشاهير على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي برايمتايم 2025

نجوم السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي

مضيف حفل توزيع جوائز إيمي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 02:04 صباحاً - توافد منذ قليل نجوم ومشاهير التلفزيون في عرضٍ ليس فقط لأفضل الأعمال والبرامج التلفزيونية، بل لأفضل ما توصلت إليه صيحات الموضة والمجوهرات وتسريحات الشعر أمام عدسات المصورين وسط هتافهم وذلك على ريد كاربت2025 المقرر إنطلاقه في الدقائق القليلة القادمة.وقد اجتمع النجوم بأعمال تنوعت بين الدراما والكوميديا ووجوه جديدة ربما سيكون حفل هذا العام نقطة إنطلاق لهم نحو الشهرة والعالمية.توافد عدد كبير من النجوم والمشاهير ليشهدوا ليلة تكريم أفضل المسلسلات والبرامج التلفزيونية خلال حفل توزيع جوائز إيمي، وجاء من بينهم؛ كاسي دي لورا، ديني ديركتو، إليزابيث واغمايستر، هيذر ماكماهان، بريشا ويب، ألبرت لورانس، زانا روبرتس راسي، ليتي ساهاغون، عارضة الأزياء البرازيلية كارولين ريبيرو، ميلفين روبرت، نيشيل تورنر وكيفن فرايزر، لوسي والش، الراقص ومصمم الرقصات الأمريكي ديريك هوف، جين روبنستين، زوري هول، جيرارد هول، باتريك غوميز، برونوين نيوبورت، سكوت إيفانز، إيمانويل رابوتي، سوزان ديغونغ، بول توماس تشين، جيد إس. ديفيس، بايغ زيمر، غريتا كاساغراندي، صوفيا سونغ، بينيديتا فينوتشي، جيسيكا رودس، الكاتبة الكوميدية البريطانية بيشا ك. آلي، عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، جاستين لوب، هانا بوس، ديبورا تشان، فيدرا باركس، شون هاتوسي وزوجته الممثلة كيلي ألبانيز، بول ثورين، والتون غوغينز، جيف روزنبيرغ، والتون غوغينز وزوجته المخرجة ناديا كونرز، روز أبدو، أندرو لو، أندرو ماتارازو، كارولين ليبكا، جو ماند، باتريك بول، الممثلة الأسترالية شبانة عزيز، مارتا بوزان، أماندا مارساليز، جو ماند، سارة بوك، ماريو لوبيز، سام نيفولا، إينوكا أوكوما، ديتشن لاكمان، ويليام ستنانفورد، مارك إنديليكاتو، سوبريا غانيش، جاكي تون، ريان كين، بول دبليو داونز، ديسي ليديك، جين ستاتسكي، مولي غوردون، جيسون سيجل وكايلا رادومسكي، سامانتا ريلي، تشيس سوي وندرز، المنتجة لورين ليفرانك، ميغان ستاتلر، رين غوب، جيل ريسك وولف، دان فوجلمان والممثلة كايتلين تومسون، كيب كروغر، إيزا بريونيس، سارة كاثرين هوك، والمزيد من النجوم.

أعلنت أكاديمية التلفزيون في 16 أبريل عن اختيار الكوميدي نيت بارغاتز لتقديم حفل جوائز إيمي لأول مرة، وقال بارغاتز في بيان: "إنه لشرف عظيم أن يُطلب مني تقديم حفل توزيع جوائز مميز كهذا، وأنا متحمس للغاية للعمل مع شبكة سي بي إس لتقديم ليلة ممتعة للعائلات حول العالم".

وسيقدم عرض السجادة الحمراء كيفن فريزر ونيسشيل تيرنر من برنامج Entertainment Tonight.

مقدمو حفل توزيع جوائز إيمي

مجموعة من النجوم سيقدمون الجوائز للفائزين في حفل الليلة وهم: إليزابيث بانكس، آيك بارينهولتز، أنجيلا باسيت، جيسون بيتمان، كاثي بيتس، كريستين بيل، أليكسيس بليدل، ستيرلينغ ك. براون، ستيفن كولبير، جينيفر كوليدج، آلان كامينغ، إريك داين، كولمان دومينغو، تينا فاي، والتون جوجينز، توني جولدوين، لورين غراهام، كاثرين هان، ماريسكا هارجيتاي. جاستن هارتلي، تشارلي هونام، جود لو، جيمس مارسدن، كريستوفر ميلوني، ليان مورغان، جوليان نيكلسون، جينا أورتيغا، سارة بولسون، إيفان بيترز، باركر بوزي، جيف بروبست، فيليسيا رشاد، هيرويوكي سانادا، آنا ساواي، مايكل شور، سيدني سويني، صوفيا فيرجارا، جيسي ويليامز، وكاثرين زيتا جونز.

أبرز الأعمال المرشحة لجوائز إيمي 2025

مسلسل Severance ،The White Lotus، وThe Penguin هي بعض من المسلسلات التلفزيونية التي ستتنافس في حفل الليلة.

استحوذ مسلسل Severance على المركز الأول في الأكثر ترشيحاً بقائمة الترشيحات لجوائز الإيمي 2025، بحصوله على 27 ترشحاً وفقاً لأكاديمية الفنون، وتبعه مسلسل "The Penguin" بـ24 ترشيحاً، وتعادل مسلسلا "The Studio" و"The White Lotus" في المركز الثالث بـ23 ترشيحاً لكل منهما.

أوين كوبر، نجم مسلسل Adolescence البريطاني البالغ من العمر 15 عاماً، والذي يحكي قصة مراهق متهم بقتل زميل له في الصف، قد يصبح أصغر ممثل يفوز بجائزة إيمي على الإطلاق. مارتن سكورسيزي يحصل على أول ترشيح تمثيلي لجائزة إيمي: ضيف شرف بعمر 82 عاماً.

