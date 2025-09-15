سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 15-09-2025

يشهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تحركات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، محاولاً تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده في اختراق مستوى المقاومة المحوري 1.3585، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه المزيد من الحرية لتحقيق مكاسب جديدة، خاصة مع تواصل الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

