سعر البيتكوين يستقر بالقرب من مستوى 116 ألف دولار وسط أداء متباين للعملات البديلة

سجل سعر البيتكوين ارتفاع ملحوظ في الأيام القليلة الماضية ليستقر السعر حاليا بالقرب من مستوى 116,000 دولار، بعد سلسلة من المحاولات لاختراق هذا المستوى خلال الأسبوع الماضي.

بدأت وتيرة التعافي مطلع الشهر الجاري، عندما تراجع السعر إلى أدنى مستوياته منذ أسابيع، متجاوزا بقليل حاجز 107,000 دولار.

ومع استمرار الضغط، تمكن المشترون من الدفاع عن هذا الدعم، لتبدأ موجة صعود دفعت البيتكوين إلى 110,000 دولار، ثم تجاوز السعر مستوى 113,000 دولار في مناسبتين، قبل أن يواجه مقاومة حادة.

في الأول من سبتمبر، تمكن سعر البيتكوين أخيرا من كسر هذا الحاجز، واستمر بالارتفاع حتى بلغ 116,700 دولار صباح السبت، وهو أعلى مستوى له منذ أسابيع، قبل أن يتراجع قليلا دون 116,000 دولار.

ورغم هذا التراجع الطفيف، لا يزال أداء البيتكوين قويا، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، خصوصا بين الولايات المتحدة وروسيا/الصين.

حاليا، تتجاوز القيمة السوقية للبيتكوين 2.3 تريليون دولار، في حين ارتفعت هيمنته على سوق العملات الرقمية إلى 55.4% وفق بيانات منصة “coingecko”.

أداء العملات البديلة:

مع نهاية الأسبوع، اتسمت حركة معظم العملات البديلة بالركود، باستثناء بعض العملات القليلة.

تراجع سعر الايثيريوم بنسبة 1% ليهبط دون 4700 دولار.

كما سجلت كل من LINK وHYPE وXLM وTRX وADA خسائر طفيفة.

في المقابل، حققت XRP وSOL وBNB وDOGE وSUI مكاسب متواضعة، بينما واصلت M صعودها اللافت بنسبة 9% لتصل إلى أكثر من 2.5 دولار، وسجلت WLFI ارتفاع بنسبة 8% عند 0.22 دولار.

أبرز التحركات كانت من نصيب PUMP، التي قفزت بنسبة 22% خلال 24 ساعة لتصل إلى 0.008 دولار، متصدرة المشهد بين العملات الصاعدة.

رغم هذه التحركات الفردية، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 30 مليار دولار منذ يوم أمس، لتستقر عند 4.16 تريليون دولار حسب مؤشر CG.

