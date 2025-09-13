عملات الميم تتألق مع اقتراب سعر البيتكوين من مستوى 116,000 دولار

شهد سعر البيتكوين ارتفاع لافت خلال 24 ساعة الماضية، حيث وصل السعر إلى مستوى 116,800 دولار للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

الصعود يأتي مدعوم بزخم شرائي متصاعد.

بعد الارتفاع لمستوى 116,800 دولار عاد سعر البيتكوين للتداول دون مستوى 116 ألف دولار في وقت إعداد هذه المقالة.

وبالنظر للأيام القليلة الماضية تراجع سعر البيتكوين إلى 110,000 دولار مع بداية الأسبوع.

بعدها استعادت البيتكوين خسائرها تدريجيا خلال يومي الاثنين والثلاثاء، ثم تسارعت وتيرة الصعود مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس.

وبلغت ذروتها صباح الجمعة عند 116,800 دولار، قبل أن تستقر لاحقا قرب 116,000 دولار.

وفي ظل هذا الأداء، ارتفعت القيمة السوقية للعملة إلى 2.3 تريليون دولار، بينما تراجعت هيمنتها على السوق إلى 55.2%، وفق بيانات منصة “coingecko”.

هذا التراجع في الهيمنة فتح المجال أمام العملات البديلة لتحقيق أداء أقوى، لا سيما في سوق عملات الميم.

حيث قفزت العملة الرقمية DOGE بأكثر من 12% لتقترب من مستوى 0.3 دولار، بينما صعدت PEPE بنسبة 18%، وارتفعت SHIB بنحو 8.5%.

كما عادت عملة M إلى الواجهة بارتفاع قدره 7.5% لتتجاوز 2.25 دولار، وسجلت عملات أخرى مثل ADA وLINK وAVAX وSUI وBNB وXRP وETH مكاسب متفاوتة.

الزخم العام دفع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى تجاوز 4.18 تريليون دولار، مع زيادة تجاوزت 80 مليار دولار خلال 24 ساعة الأخيرة فقط.

