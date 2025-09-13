رفض أنشطة إيران القمعية ضد المعارضين في الخارج

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نددت مجموعة الدول السبع بممارسات إيران القمعية العابرة للحدود الوطنية والأنشطة الخبيثة الأخرى,

وأصدرت آلية الاستجابة السريعة لمجموعة الدول السبع (RRM) وهي: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأعضاء المنتسبين إليها (أستراليا ونيوزيلندا) بيانا حل تلك الأنشطة.

وفي الآتي نص البيان:

"تشير آلية الاستجابة السريعة لمجموعة الدول السبع إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، نيوزيلندا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والتي تدين القمع العابر للحدود الوطنية والأنشطة الخبيثة الأخرى التي تقوم بها إيران.

"ووفقًا لتلك التصريحات، تزايدت محاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية لقتل وخطف ومضايقة المعارضين السياسيين في الخارج، متبعةً نمطًا مقلقًا وغير مقبول من القمع العابر للحدود الوطنية، مما يقوض سيادة الدولة بشكل واضح. كما أن أنشطة إعلامية خبيثة أخرى وعمليات خطابية شخصية تهدف إلى تقسيم المجتمعات وترهيب الجاليات اليهودية.

تضامن

" تتضامن آلية الاستجابة للطوارئ لمجموعة الدول السبع مع شركائنا الدوليين الذين استهدفت إيران مواطنيهم ومقيمين لديهم أيضًا.

"منذ انطلاقها، سعت آلية الاستجابة للطوارئ لمجموعة الدول السبع إلى مواجهة التدخل الأجنبي. وبناءً على بيان قادة مجموعة الدول السبع الأخير بشأن القمع العابر للحدود الوطنية، سنواصل حماية سيادتنا، والحفاظ على سلامة مجتمعاتنا، والدفاع عن الأفراد من تجاوزات الحكومات الأجنبية التي تحاول إسكات مُروِّعينا، سواءً بالكراهية أو التهديد أو التهديد بالقتل أو الاغتصاب ...