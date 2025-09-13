هاكر كوين بيس يشتري عملات ايثيريوم بقيمة 18 مليون دولار

أجرى الهاكر المسؤول عن اختراق كوين بيس في مايو 2025 عملية شراء جديدة لعملة الايثيريوم، حيث أظهرت بيانات منصة “Arkham” أن المحفظة المرتبطة به (0x15f4…) استلمت 3976 ETH بقيمة تقارب 18 مليون دولار، عند سعر 4756 دولار للعملة الواحدة.

ويخضع هذا العنوان لرقابة مشددة منذ عملية الاختراق التي شملت تسريب بيانات نحو 70,000 عميل.

وفقا لتقارير “كوين بيس”، استُخدم في الهجوم أساليب الهندسة الاجتماعية، ورُشِي بعض موظفي الدعم الخارجي لتسهيل الوصول، ما أسفر عن خسائر تجاوزت 300 مليون دولار.

وفي رد مباشر، عرضت كوين بيس مكافأة قدرها 20 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تقود إلى القبض على الجناة.

الايثيريوم يتجاوز منطقة التجميع ويواصل الصعود

يُظهر الايثيريوم أداء قوي خلال الأسبوع، مسجّلا ارتفاع بنسبة 9.7% على مدى سبعة أيام، ومتجاوزا منطقة التجميع السابقة بين 4200 و4400 دولار.

وفي وقت النشر، يُتداول سعر ETH عند 4717.87 دولارًا، بارتفاع يومي قدره 4.53%، مع قيمة سوقية تبلغ 569.46 مليار دولار، وحجم تداول يومي يصل إلى 43.08 مليار دولار.

المؤشرات الفنية تدعم الاتجاه الصعودي، حيث يمثّل المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوم (عند 4209 دولار) دعم ديناميكي، فيما تقع المتوسطات لـ100 و200 يوم عند مستويات أدنى بكثير (3682 و3249 دولار على التوالي).

كما تظهر البيانات عمليات شراء قوية عند الانخفاضات، مع بقاء الفائدة المفتوحة مرتفعة.

