المالكي: زمن الانقلابات والمؤامرات ولى و اغلقنا في وجه البعثيين جميع الأبواب

بغداد - ياسين صفوان -

وقال المالكي في كلمة خلال الحفل المركزي الذي اقامه الائتلاف لشيوخ وزعماء العشائر في بغداد، وتابعته الخليج 365، ان "المبادرة الزراعية يشهد بها كل منصف في العراق كونها استطاعت ان تستعيد الأرض للفلاح واستعادة الفلاح لأرضه"، مشيرا الى ان "أبناء العشائر ومجالس الاسناد كانوا مع الزراعة والإنتاج وتصدوا للغزو البربري الذي شهده العراق".



وتابع: "القضاء أكد أن 30 بالمئة من مشاكل العراق قامت بحلها مجالس الاسناد، والعراق بلد العشائر كونها مجمعا للطاقات بمختلف الاختصاصات، والعشيرة أصبحت وحدة بناء اجتماعي متكاملة وتحتاج الى دعم الدولة".

واكمل، انه "يجب الاهتمام بالعشائر ولن نسمح بعودة الديكتاتورية التي اوغلت بدماء العراقيين، واغلقنا في وجه البعثيين جميع أبواب محاولات عودتهم للواجهة، والعراق ليس فيه مكان للديكتاتوريين والطائفيين والعنصريين".

واضاف: "لن نسمح بعودة القتل والإرهاب بأي شكل من الاشكال والعراق من حقه ان يكون قويا ومزدهرا كونه يمتلك جميع المقومات"، مبينا ان "أخطر ما يواجه المجتمعات والدول هو خرق الدستور والقوانين التي من الواجب الالتزام بها".

ولفت الى انه "نريد عراقاً يدعم جميع شرائح المجتمع وبضمنها الفلاحون والمزارعون الذين وفقنا لخدمتهم، كون زمن الانقلابات والمؤامرات قد ولى والديمقراطية هي الأساس الذي ننطلق منه الى قضايانا".

واشار الى انه "لا يوجد لدينا شيء في الدستور أو القانون اسمه حكومة طوارئ او تصريف أعمال، ويجب تهيئة المناخ وعقد المؤتمرات الخاصة بالاستعداد للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة".