بحضور عمرو دياب.. طارق العريان يحتفل بيوم ميلاده في أجواء مميزة

طارق العريان يحتفل بيوم ميلاده

https://www.instagram.com/p/DOiuwpWiAHW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOiuwpWiAHW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOiuwpWiAHW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

طارق العريان.. مخرج ذو بصمة مميزة داخل الوسط

طارق العريان يبلغ من العمر الـ62 عاماً؛ فهو من مواليد 12 سبتمبر 1963. هو مخرج أفلام فلسطيني من مدينة جنين، وُلد في دولة الكويت ومقيم في مصر، ويحمل الجنسية الأمريكية بعد إقامته بأمريكا مدة طويلة، إلى جانب جنسيته الأصلية الفلسطينية. وهو ابن المنتج السينمائي رياض العريان، الذي أنتج أغلب أفلام أحمد زكي .

يبلغ من العمر الـ62 عاماً؛ فهو من مواليد 12 سبتمبر 1963. هو مخرج أفلام فلسطيني من مدينة جنين، وُلد في دولة الكويت ومقيم في مصر، ويحمل الجنسية الأمريكية بعد إقامته بأمريكا مدة طويلة، إلى جانب جنسيته الأصلية الفلسطينية. وهو ابن المنتج السينمائي رياض العريان، الذي أنتج أغلب أفلام . تعلّم طارق العريان مبادئ الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية؛ مما أثّر إيجاباً على أعماله التي تلقى نجاحاً، بحكم مزجه للسينما العربية مع اللمسة الغربية.

مبادئ الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية؛ مما أثّر إيجاباً على أعماله التي تلقى نجاحاً، بحكم مزجه للسينما العربية مع اللمسة الغربية. أخرج العديد من الفيديو كليبات لكبار مطربي الوطن العربي، وكان آخرها كليب الهضبة عمرو دياب "خطفوني". كما صوّر له إعلاناً لإحدى شركات الاتصالات.

"خطفوني". كما صوّر له إعلاناً لإحدى شركات الاتصالات. أخرج عدداً من الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً وأعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، منها: "الإمبراطور والباشا" للراحل الفنان القدير أحمد زكي. "السلم والثعبان" مع أحمد حلمي وهاني سلامة". "تيتو" مع أحمد السقا وخالد صالح. "أسوار القمر" مع منى زكي وآسر ياسين.

هذا بالإضافة إلى "الخلية" مع أحمد عز وأمينة خليل، وسلسلة أفلام "ولاد رزق" أيضاً مع عز وعمرو يوسف.

طارق العريان يقدّم أجزاءً جديدة لـ3 من أبرز أفلامه

"السلم والثعبان 2"

View this post on Instagram A post shared by RAW Entertainment (@rawegypt)

"تيتو" من دون أحمد السقا

نسخة جديدة من "ولاد رزق"

View this post on Instagram A post shared by Welad Rizk - ولاد رزق (@weladrizk)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - احتفل المخرجبيوم ميلاده، وسْط أجواء مميزة وبحضور زوجته نيكول سعفان، وعددٍ من أصدقائه المقرّبين من داخل الوسَط الفني وخارجه، وكان من أبرز الحضور: النجموالفنان الشاب، اللذان حرَصا على تهنئته ومشاركته هذه المناسبة الخاصة.شارك موقع "عرب وود" من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورة ومقطع فيديو من أجواء احتفال المخرج طارق العريان بيوم ميلاده، والذي ظهر خلاله: زوجته نيكول سعفان، وأصدقاؤه المقربون، منهم الهضبةوالذين شاركوه الغناء والرقص والاحتفال به بطريقة خاصة ومميزة.اطلعي على طارق العريان يكشف تفاصيل التعاون مع عمرو دياب وأغنية الهضبة التي كانت سيظهر بها أحمد زكييخوض المخرجعدداً من التجارِب السينمائية الجديدة خلال الفترة المقبلة؛ حيث يُعيد 3 من أبرز أفلامه إلى الواجهة مُجدداً، ويُقدّم منها أجزاءً جديدة، وذلك استغلالاً لحالة النجاح التي حققتها تلك الأعمال وقت عرضها، وارتباط الجمهور بها على مدار سنواتٍ طويلة.القاسم المشترك بين الـ3 أفلام المُرتقَبة، هو تقديم نسخ سينمائية جديدة بقضايا وموضوعات مختلفة، وليست امتداداً للأجزاء الأولى؛ إذ إنها ستكون بأبطالٍ جُدد تماماً، الأمر الذي قد يثير جدلاً واسعاً وقت عرض تلك الأعمال، وعقد مقارنات فيما بينها، على مستوى القصة والأداء.البداية مع "" والذي يُعَد من الأعمال السينمائية التي ينتظر الجمهور طرحها في دُور العرض لأكثر من سبب، أبرزها: رغبتهم في رؤية الاختلافات والتغييرات التي طرأت على هذا الجزء؛ خاصة بعد نجاح جزئه الأول، والذي عُرض منذ سنوات طويلة.حيث يتناول العمل قصة حب جديدة مختلفة عن تلك التي دار حولها الجزء الأول، التي جمعت بين بطلي العمل عمرو يوسف وأسماء جلال، والفنانين المشاركين في بطولة "السلم والثعبان 2" إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال؛ حيث تضم القائمة كلاً من: ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، آية سليم، وعدد آخر من الفنانين. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني.ومؤخراً، كشفعن بدء تجهيزه للجزء الثاني من فيلم تيتو، الذي قدّمه عام 2004؛ أيْ قبل 21 عاماً، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً مع الفنان أحمد السقا. حيث كشف ملامح الجزء الجديد؛ قائلاً في تصريحات تليفزيونية: "بنكتب الولد اللي كان أحمد السقا تبناه في الفيلم وكبر بعد سنين، لكن لسه السقا ميعرفش".ومن جانبه، كشفعن موقفه من تقديم جزءٍ ثانٍ من الفيلم: "كلمت طارق العريان وقلت له اعمله طبعاً، ولو عايزني أكتبلك تنازُل كتابي هعمل كده. وكشف لي طارق أنه يفكر بعمل شيء خارج الصندوق، لكن فيلم تيتو يظل من كلاسيكياتي وفيلم أنا بحبه".وعن الفنان الشاب الذي يرشحه ليجسد دَور الطفل "رضا" بعد أن أصبح شاباً ويكون بطلاً للفيلم، رشّح أحمد غزي، واصفاً إياه بقوله: "أبوه صاحبي، وأنا اللي معلمه تمثيل وهو موهوب جداً، وبرضو فيه نور النبوي موهوب جداً".يُذكر أنّ فيلم "تيتو" تدور أحداثه بعد سنوات طوال قضاها داخل اﻹصلاحية بعد قتله ﻷمين شرطة. يعمل "تيتو" في عمليات قذرة لحساب ضابط الشرطة الفاسد "رفعت السكري"، لكن سرعان ما يدرك "تيتو" أن أمامه فرصة جديدة للبدء من جديد، حين يقابل رجل اﻷعمال "فارس" الذي يقرر مشاركته في مجال اﻷعمال، و"نور" التي يقع في حبها. والعمل بطولة: أحمد السقا، خالد صالح، ضياء عبدالخالق وآخرين. والعمل تأليف وإخراج طارق العريان.ويدرستقديم جزء رابع من فيلم "ولاد رزق"، لكن بشكلٍ مختلف تماماً؛ حيث سيكون بأبطالٍ جدد لم يسبق لهم الظهور في ثلاثة الأجزاء الأولى؛ حيث جرى ترشيح أحمد مالك ليكون من الأبطال. ومن المُقرر أن يحسم المخرج موقفه النهائي من تلك التجرِبة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل النجاح الكبير الذي حققه هذا العمل، وتحديداً الجزء الأخير الذي حقق أرقاماً قياسية في شباك التذاكر، تخطّت 260 مليون جنيه داخل مصر.تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3"، الذي يأتي تحت عنوان: "القاضية"، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبحٌ من الماضي ليُلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجُوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.الفيلم من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي. وضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، وفيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني. وإخراج طارق العريان. وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film Square وG creations، وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios، بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.يمكنكِ قراءة: أبرز 10 أفلام قُدّمت في أكثر من جزء بالسينما المصريةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".