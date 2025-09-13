انت الان تتابع خبر "يرمونهم عظما".. السيد الصدر يتبرأ من 32 داعما للمرشحين ويوجه بمقاطعتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلق السيد الصدر على قائمة لمجموعة من الأسماء من التيار الوطني الشيعي وسرايا السلام ممن يروجون لمرشحين في الانتخابات معلناً تبرؤه منهم".

وأكد ان "هؤلاء جهلة يستغلوهم الفاسدون من أجل مآربهم ثم يرمونهم عظماً (كما يعبرون)".

وأضاف "نحن نبرأ منهم ومن كل من يساندهم... فهم ميالون للفساد وعاصون للأوامر والتوجيهات فقاطعوهم".