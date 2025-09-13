لا يوجد تفسير آخر.. علماء «ناسا» يعثرون على أدلة محتملة لوجود حياة سابقة على المريخ

عثر علماء من وكالة «ناسا» على عددًا من الصخور حمراء اللون، تكوّنت قبل مليارات السنين من رواسب في قاع بحيرة، قد تكون دلالة محتملة على وجود حياة قديمة على المريخ.

ويُمثّل هذا الاكتشاف الذي عثر عليه مسبار «بيرسيفيرانس» التابع لـ«ناسا» في فوهة جيزيرو، أحد أفضل الأدلة حتى الآن على احتمال أن يكون الكوكب الأحمر (المريخ)، المجاور للأرض، قد احتضن حياةً في يومٍ من الأيام، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وصرح شون دافي، القائم بأعمال مدير وكالة «ناسا»، في مؤتمر صحفي، أن علماء وكالة الفضاء الأمريكية فحصوا البيانات لمدة عام وخلصوا إلى أنه: «لا يمكننا إيجاد تفسير آخر، لذا قد يكون هذا أوضح دليل على وجود حياة على المريخ- وهو أمر مثير للاهتمام للغاية».

وأصدرت «ناسا» صورةً للصخرة- وهي حجر طيني أحمر صدئ ذو حبيبات دقيقة للغاية- تحمل سماتٍ حلقية الشكل تشبه بقع النمر وعلاماتٍ داكنة تشبه بذور الخشخاش، ووفقًا للباحثين، ربما تكون هذه السمات قد نتجت أثناء تشكل الصخرة عن تفاعلات كيميائية تتضمن ميكروبات.

وأوضحت نيكي فوكس، المديرة المساعدة لمديرية البعثات العلمية في «ناسا»:«إنها ليست الحياة نفسها»، من جانبه، يقول جويل هورويتز، عالم برنامج «بيرسيفيرانس» من جامعة ستوني بروك بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، والمؤلف الرئيسي للدراسة: «لا نستطيع الادعاء بأن هذا أكثر من مجرد بصمة بيولوجية محتملة، والسبب يرجع إلى أن وجود عمليات كيميائية يمكن أن تسبب تفاعلات مماثلة في غياب علم الأحياء، ولا يمكننا استبعاد هذه العمليات تمامًا بناءً على بيانات المركبة وحدها».

وأضاف هورويتز، أن العينة التي جمعتها وحللتها مركبة بيرسيفيرانس تُقدم مثالًا جديدًا على نوع من البصمات الحيوية المحتملة التي يُمكن للمجتمع البحثي استكشافها لمحاولة فهم ما إذا كانت هذه السمات قد تشكلت بفعل الحياة أم لا، أو ما إذا كانت الطبيعة قد تآمرت لتقديم سمات تُحاكي نشاط الحياة.

ومنذ عام 2021، تستكشف المركبة الفضائية فوهة جيزيرو، وهي منطقة في نصف الكرة الشمالي للكوكب كانت مغمورة بالمياه في السابق، وكانت موطنًا لحوض بحيرة قديم، ويعتقد العلماء أن قنوات الأنهار تدفقت فوق جدار الفوهة وشكّلت بحيرة.

المصري اليوم