القصة الكاملة لإحالة المتهم بقتل طليقته داخل مدرسة بالغردقة للمفتي

شهدت مدينة الغردقة الصيف قبل الماضي واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام، بعدما أقدم مدرس معار لإحدى الدول العربية على قتل طليقته طعنًا بالسكين داخل أسوار مدرسة الأحياء الرسمية المتميزة لغات شمال المدينة، أثناء توجهها لتقديم أوراق ابنتهما للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، في مشهد مأساوي تابع تفاصيله أولياء الأمور والطلاب.

محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار ماجد حميدة، قضت بإحالة أوراق المتهم «م. أبوالعزم س.» إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك في القضية رقم 19143 جنايات الغردقة، وحددت جلسة الرابع من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد عبدالمحسن، المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، أن المتهم تربص بالمجني عليها “ع. ش. ر.” أمام المدرسة، بعد أن سافر من المنيا إلى الغردقة خصيصًا لتنفيذ جريمته، مدفوعًا بخلافات أسرية متراكمة. وأكد خلال التحقيقات أنه طالبها مرارًا بترك عملها في الغردقة، لكنها رفضت، ما دفعه للتخطيط للجريمة.

وبحسب اعترافات المتهم، فقد تسلل إلى داخل المدرسة وانتظر طليقته، وبمجرد دخولها باغتها بطعنات نافذة في الرقبة مستخدمًا سكينًا كان يخفيها، لتسقط غارقة في دمائها أمام عدد من أولياء الأمور، الذين هرعوا لمحاولة إنقاذها دون جدوى. وتمكن الأهالي من السيطرة على المتهم وضبطه قبل محاولته الهرب، وسلموه للشرطة مع أداة الجريمة.

اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، فانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى موقع الحادث، حيث تبينت تفاصيل الجريمة، فيما جرى نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، واستدعاء النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة.

النيابة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات مع تجديد حبسه في عدة جلسات، حتى صدور قرار إحالته إلى محكمة الجنايات، وصولًا إلى الحكم الأخير بإحالته للمفتي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام بحقه في جلسة نوفمبر المقبل.

القضية أثارت موجة واسعة من الغضب والحزن في الشارع بالغردقة، خاصة أن الجريمة وقعت داخل مؤسسة تعليمية وأمام الطلاب وأولياء الأمور، ما جعلها توصف بأنها «جريمة صادمة » داخل فناء المدرسة.

المصري اليوم