"نحن الاحتواء" العالمي يشهد مشاركة واسعة من 74 دولة

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنطلق بعد غد الإثنين أعمال المؤتمر العالمي 2025 "نحن الاحتواء" في مركز إكسبو الشارقة، بتنظيم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وبالتعاون مع منظمة الاحتواء الشامل الدولية، وبشراكة استراتيجية مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بهدف تسليط الضوء على قضايا الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ووضعها على أجندة العالم.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من 74 دولة، و125 مؤسسة، و134 مناصرا ذاتيا، و152 متحدثا، ويتضمن 59 جلسة بواقع 9 جلسات متوازية، بالإضافة إلى أكثر من 500 مشارك.

وسيتناول المؤتمر حوارات معمّقة حول مستقبل الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم، كما سيطرح خريطة عمل شاملة من خلال محاور مركزية تترجم الانتقال من المبادرات المجتمعية إلى سياسات وطنية قابلة للتنفيذ.