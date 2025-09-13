سوشيلا كاركي تُعين كرئيسة وزراء مؤقتة في نيبال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رام شاندرا بوديل يعين سوشيلا كاركي رئيسة وزراء الحكومة المؤقتة في نيبال

أعلن الرئيس النيبالي رام شاندرا بوديل تعيين سوشيلا كاركي، رئيسة المحكمة العليا السابقة، في منصب رئيسة وزراء الحكومة المؤقتة في البلاد. جاء هذا القرار بعد استقالة رئيس الوزراء السابق “كيه بي شارما أولي” الثلاثاء الماضي.

وأدّت “كاركي” اليمين الدستورية أمام الرئيس النيبالي، وفقاً لرسالة التعيين التي تمت قراءتها خلال مراسم التنصيب. وأكدت “كاركي” أنها ستتولى إشراف جميع الوزارات خلال فترة توليها المسؤولية.

في سياق آخر، فقد حل الرئيس النيبالي البرلمان، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في الخامس من مارس المقبل، وذلك وفقاً لإعلان صادر عن مكتبه في وقت متأخر من يوم الجمعة.

يأتي هذا التعيين والقرار الجديد في إطار إجراءات تهدف إلى استقرار البلاد وضمان استمرارية العملية الديمقراطية في نيبال.