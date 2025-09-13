تابع الان خبر السعودية تدين بشدة التصريحات العدوانية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه دولة قطر الشقيقة، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية التي تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المملكة تجدد تضامنها الكامل مع قطر فيما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها، مشيرة إلى أن هذه التصريحات وما يصاحبها من سياسات إسرائيلية عدائية تمثل تهديدًا واضحًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شددت السعودية على أن استمرار سلطات الاحتلال في نهجها القائم على الانتهاكات الجسيمة يستوجب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عملية لردع هذه الممارسات، والعمل على وضع حد لسياسات التصعيد التي تقوّض فرص السلام في المنطقة.