زيادة حالات الإصابة بالكوليرا: تنبيه من منظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في عام 2024، ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا عالميًا بنسبة 5٪، ليبلغ أكثر من 560 ألف حالة، وفقًا لتقرير حصري صادر عن منظمة الصحة العالمية.

تشير التقارير إلى أن هذه الزيادة في حالات الكوليرا ترتبط بتغيرات المناخ، مما يزيد من تكرار هذه الظواهر، ومع نقص المياه يزداد عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض المعدي. وقد أعلنت الدول الأعضاء في المنظمة عن وفاة أكثر من 6 آلاف شخص جراء الكوليرا خلال عام 2024، مما دفع بالدعوة إلى زيادة توفير اللقاحات ودعم الإمدادات الحالية.

يُعتبر مرض الكوليرا من الأمراض المعدية الخطيرة التي يمكن علاجها، حيث يتسبب في فقدان حاد للسوائل. وغالبًا ما ينتشر المرض في مناطق النزوح أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية الأخرى.

من المهم أن تكون هذه البيانات محل اهتمام عالمي، وأن تتخذ الجهات المعنية إجراءات فورية للحد من انتشار مرض الكوليرا ولمنع المزيد من الوفيات الناجمة عنه.