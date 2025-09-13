نيبال تحدد موعداً للانتخابات وتعيين رئيسة وزراء مؤقتة

13 سبتمبر 2025 11:25

حل الرئيس النيبالي رام تشاندرا بودل البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في الخامس من مارس، حسبما أعلن مكتبه في وقت متأخر من أمس الجمعة.

جاء ذلك في أعقاب احتجاجات على مدى أسبوع أفضت إلى تعيين أول امرأة في منصب رئيس الوزراء لإدارة الفترة الانتقالية.

وأعلن مكتب الرئيس تلك القرارات بعد ساعات فقط من تعيين بودل رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي لتولي رئاسة الحكومة عقب الاحتجاجات الحاشدة التي أجبرت رئيس الوزراء كيه.بي شارما أولي على الاستقالة.

وجاء في بيان لمكتب الرئيس أنه "حل مجلس النواب... وحدد يوم الخميس الخامس من مارس 2026 موعدا للانتخابات".