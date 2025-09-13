وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم

ترأس الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الرئيس المناوب للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم اليوم إجتماع اللجنة بقاعة وزارة الداخلية بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة وجميع أعضاء اللجنة

العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمى رئيس اللجنة الاعلامية أوضح أن الإجتماع ناقش تقارير اللجان المختلفة ، مبينا أن الإجتماع وجه لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية المتبقية بالمضى فى إنفاذ الخطة وفق المخطط الزمنى المحدد ، مشيرا الى أن الإجتماع وجه لجنة إزالة السكن العشوائى بضرورة إزالة كل البؤر العشوائية من جميع المحليات بالولاية وفق الخطة السابقة للجنة ، كما إستعرض الإجتماع تقرير لجنة إزالة مخلفات الحرب وسحب المركبات من العاصمة والتى قامت بسحب عدد (230) عربة بالخرطوم بحرى مع إستمرار اللجنة فى سحب المركبات من جميع محليات الولاية وإعلان أصحابها لإستلامها ، مضيفا أن لجنة إخلاء العاصمة من اللأجئين والوجود الاجنبى غير المقنن قامت بترحيل عدد(253) أجنبى مخالف للقانون الى دولهم والى المعسكرات بالمناطق المحددة ، فيما وجه الإجتماع الأفراد العسكريين بضرورة الإلتزام بقرار اللجنة بعدم قيادة الدراجات النارية ، وأهاب الإجتماع بالمواطنين عدم إستخدام الدراجات النارية وعدم تزويدها من داخل محطات الوقود باعتبار أن الدرجات النارية تتسبب فى خلل أمنى سالب ، مشيرا الى أن الإجتماع وجه بتوخى الحذر فى التعامل مع الأجانب المقيمين إقامة غير مشروعة

كما تطمئن اللجنة الموطنين بهدوء الأحوال الأمنية والجنائية بمحليات الولايه المختلفة.

المكتب الصحفي للشرطة