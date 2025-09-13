انت الان تتابع بالفيديو.. ذوو سطام الشمري يروون تفاصيل الفاجعة: فقدنا أخًا كريم الخُلق والطباع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
13 سبتمبر 2025, 4:46 مساءً
في فاجعة مؤلمة هزّت منطقة حائل، توفي المواطن سطام الشمري وسبعة من أطفاله إثر حادث مروري مروع وقع بالقرب من محافظة الشنان، بعد أن اصطدمت مركبتهم بسياج الطريق ما أدى إلى اندلاع النيران ووفاة جميع من كانوا على متنها.
وقال عم الفقيد، الشيخ وبران بن مشرف الكتفا، في تصريح لقناة "الإخبارية": "الحدث أليم وكبير، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. سطام من خيرة شبابنا، وكان مثالًا للخلق والكرم"، مشيرًا إلى أن اتصالات التعزية التي وردتهم من مختلف أنحاء المملكة خففت عنهم وقع المصاب.
وأضاف أن وكيلة إمارة حائل ومحافظ الشنان تواصلا معهم باستمرار، بتوجيه من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن – حفظهما الله – ما يعكس وقوف القيادة إلى جانب أبناء الوطن في الشدائد.
من جانبه، قال شقيق المتوفى، ناهي بن فيحان الأسلمي، الذي أصيب في الحادث ذاته: "المصاب جلل، لكننا صابرون ومحتسبون، ووقوف مسؤولي المنطقة معنا، وحضور المشيعين للصلاة والدفن خفف عنا الكثير"، مؤكدًا أن شقيقه كان معروفًا بسيرته الطيبة في عمله العسكري، وترك أثرًا حسنًا لدى كل من عرفه.
وعبّر ذوو الفقيد عن شكرهم لولاة الأمر، ولكل من واساهم في مصابهم، مشيرين إلى أن حجم التعاطف الشعبي والرسمي خفف من وطأة الفقد، داعين الله أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وأن يجبر كسر قلوبهم بالصبر والسلوان.
