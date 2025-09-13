بمشاركة كبار النجوم.. القائمة الأولية لحفلات اليوم الوطني السعودي

أحلام تفتتح احتفالات اليوم الوطني السعودي

هوية وشعار اليوم الوطني السعودي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - يُشارك عددٌ من نجوم الغناء في احتفالاتالـ95، نهايةَ شهر سبتمبر الجاري، والذي يُقام تحت شعار:حيث سيضم نحو 6 مطربين على مدار 3 أيام متواصلة، وسْط توقعات بحضورٍ جماهيري ضخم، في أجواء احتفالية مميزة، بالتزامن مع نهاية موسم صيف 2025.وتفتتح الفنانة أحلام الشامسي احتفالات اليوم الوطني السعودي؛ حيث ستُحيي حفلاً غنائياً ضخماً يوم 22 سبتمبر الجاري، بقيادة المايسترو مدحت خميس، وذلك في مركز معارض الظهران؛ حيث جرى فتح باب حجز التذاكر أمام الجمهور، والتي تتضمن 5 فئات مختلفة.ويُعَد هذا الحفل هو الثاني للفنانة أحلام داخل المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر؛ حيث سبق وأحيت سهرة طربية مميزة يوم 12 سبتمبر، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، في جدة.وفي اليوم نفسه، سيكون الجمهور داخل المملكة العربية السعودية، على موعد مع حفلٍ غنائي للفنان فؤاد عبدالواحد وأميمة طالب، بقيادة المايسترو تامر فيضي، وذلك على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة. وقد أعلنت الشركة المنظّمة عن فتح باب حجز التذاكر إلكترونياً؛ حيث تتضمن 11 فئة مختلفة أمام الجمهور.وفي يوم 23 سبتمبر، يستقبل مسرح الصالة الرياضية داخل نادي جامعة القصيم، حفلاً غنائياً ساحراً للفنان الكبير عبادي الجوهر، والفنان نواف الجبرتي؛ حيث ستُفتح الأبواب أمام الحضور في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً. فيما فُتح باب الحجز، وتتضمن التذاكر 5 فئات مختلفة.كما تُشارك الفنانة أصالة في احتفالات اليوم الوطني السعودي؛ لتُحيي حفلاً يوم 24 سبتمبر، والذي سيُقام في مدينة شقراء، على مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي؛ حيث جرى الترويج لهذا الحفل المرتقَب عبْر الشركة المنظّمة؛ قائلة: "احتفلوا معنا في ليلة طربية مميزة من قلب نجد، تجمعكم مع أيقونة الشرق أصالة، في مدينة شقراء العريقة؛ لنحتفل فيها معاً باليوم الوطني السعودي، لحظات كلها طرب وفرح بانتظاركم".

ويأتي شعار اليوم الوطني السعودي الـ95 لعام 2025 تحت شعار: "عزّنا بطبعنا"، ويعكس هذا الشعار عمق الشخصية السعودية الأصيلة، التي تتسم بصفات نبيلة مثل: الكرم، النخوة، الطموح، الجود، والأصالة. وتحمل الهوية الجديدة للشعار رؤية المملكة العربية السعودية في بناء مستقبل طموح ينطلق من جذور حضارية وثقافية راسخة، تمثّل دعوةً للتأمل في القيم التي شكّلت ماضي وحاضر الوطن، والتي ستظل حجر الأساس لمستقبله.

ويُعبّر الشعار عن فخر السعوديين بعزهم المتأصل؛ فهو ليس مكتسباً؛ بل مغروس في الشخصية الوطنية منذ عقود. كما أن اليوم الوطني يُعبّر عن توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وانطلاق مرحلة جديدة من بناء الدولة السعودية الحديثة.

يُصادف اليوم الوطني السعودي الـ95 يوم الإثنين، 23 سبتمبر 2025، الموافق 10 من ربيع الأول 1447هـ. ووفقاً لما هو متّبع كلّ عام؛ فمن المتوقّع أن يُعتبر هذا اليوم إجازة رسمية في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، ويُمثل مناسبة وطنية ينتظرها السعوديون بفخر واعتزاز.



