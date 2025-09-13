بطولة المانيا: دورتموند يواصل بدايته القوية ويتصدر موقتا

الرياص - اسماء السيد - برلين : واصل بوروسيا دورتموند بدايته القوية وارتقى الى الصدارة موقتا بفوزه على مضيفه هايدنهايم المنقوص 2 0 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت.

ويدين دورتموند بفوزه الى ثنائية الغيني سيرهو غيراسي الذي سجّل للمباراة الثامنة تواليا في الدوري (33) وماكسيميليان باير (45+6) مستفيدا من الأفضلية العددية بعد طرد الجورجي بودو زيفزيفادزه (22)، رافعا رصيده الى سبع نقاط في المركز الأول موقتا بانتظار مباراة بايرن ميونيخ حامل اللقب (6 نقاط) أمام ضيفه هامبورغ في وقت لاحق.

ويُعد الفوز بمثابة أفضل تحضير لدورتموند الذي رفع سلسلة مبارياته من دون خسارة في الدوري الى 11 بينها تسعة انتصارات، قبل موقعته الصعبة أمام يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعة لدوري أبطال أوروبا في تورينو.

منذ أواخر آذار/مارس، لم يحصد أي فريق في البوندسليغا نقاطا أكثر من دورتموند (29 نقطة).

وانتزع كولن تعادلا جنونيا أمام مضيفه فولفسبورغ 3 3 بعد هدف قاتل من البولندي جاكوب كامينسكي (90+14).

وشهد اللقاء لحظات مجنونة بعدما اعتقد فولفسبورغ انه خطف هدف الفوز عبر ماكسميليان أرنولد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعد ثماني دقائق من فرض كولن للتعادل عبر الأيسلندي أيزاك بيرغمان يوهانسون (90+1).

وبعد أن تقدم الضيوف عبر جانلوكا والدشميت (5)، عاد فولفسبورغ وتقدم عبر الجزائري محمد عموره (42) والكرواتي لوفرو ماير (66).

وحافظ كولن على سجله خاليا من أي هزيمة برصيد سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن دورتموند، فيما احتل فولفسبورغ المركز السابع برصيد خمس نقاط.

وحقّق هوفنهايم فوزا كبيرا على مضيفه أونيون برلين 4 2.

وسجّل هوفنهايم أهدافه عبر الكوسوفي فيسليك أصلاني (45+2 و52) الكرواتي أندري كراماريتش (45+1 من ركلة جزاء) وتيم ليمبرل (83 من ركلة جزاء)، وأونيون برلين بواسطة إلياس أنساه (49) وتوم روثه (71) الذي طرد في الدقيقة 82 متسببا بركلة الجزاء.

ورفع هوفنهايم رصيده الى ست نقاط في المركز الخامس موقتا، مقابل ثلاث نقاط لأونيون برلين في المركز الثالث عشر.

وواصل شتوتغارت عروضه المهزوزة متلقيا هزيمته الثانية في ثلاث مباريات وكانت أمام مضيفه فرايبورغ 1 3.

وفرط شتوتغارت بتقدمه عبر البوسني إرميدين ديميروفيتش (20)، فالتقبلت شباكه ثلاثة أهداف في أقل من 10 دقائق اثر ثنائية للكرواتي إيغور ماتانوفيتش (81 و90+2) وهدف لديري شيرهانت (86).

وشهد اللقاء طردا غير مؤثر للاعب فرايبورغ السويسري يوهان مانزامبي في اللحظات الأخيرة من المباراة (90+8).