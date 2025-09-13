بطولة إنكلترا: سوبيمندي يقود أرسنال لاعتلاء الصدارة موقتا من بوابة نوتنغهام

الرياص - اسماء السيد - لندن : قاد لاعب الوسط الإسباني مارتن سوبيمندي فريقه أرسنال لاعتلاء صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم موقتا، بتسجيله هدفين في الفوز على ضيفه نوتنغهام فوريست 3 0 السبت في افتتاح المرحلة الرابعة.

افتتح سوبيمندي سجلّه التهديفي مع أرسنال بعد انتقاله الى صفوفه قادما من ريال سوسييداد، في الدقيقة 32، قبل التوقيع على ثنائيته الشخصية في الدقيقة 79، فيما أحرز السويدي فيكتور يوكيريس هدفه الثالث بقميص المدفعجية (46).

وضرب فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أكثر من عصفور بحجر، فإضافة إلى اعتلائه الصدارة موقتا بتسع نقاط وعودته إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه أمام ليفربول في المرحلة الماضية (0 1)، يمنحه هذا الانتصار جرعة معنوية هامة قبل خوضه سلسلة من المباريات الصعبة، يستهلها الثلاثاء أمام مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني في دوري أبطال أوروبا، قبل ملاقاة مانشستر سيتي ونيوكاسل تواليا في الدوري المحلي.

وقال أرتيتا: "عندما يكون اللاعبون غائبين لخوض المباريات الدولية، يكون هناك دائمًا تساؤل حول كيفية رد فعلهم وتفاعلهم مجددا في الدوري. للفوز بنتيجة 3 0، الحفاظ على شباك نظيفة أمر بالغ الأهمية".

وأضاف "أداء مذهل من سوبيمندي، هدفان صعبان جدا من حيث التنفيذ. لقد انضم إلى النادي، وتشعر بحضور حقيقي، وسلطة حقيقية في كل ما يفعله على أرض الملعب"، مشيرا الى أن "بعض اللاعبين بدؤوا أساسيين لأول مرة، لذا، بشكل عام، كان الأداء جيدا جدا".

وعلق بوستيكوغلو على سقوطه الاول في أول مباراة على رأس فوريست "لقد كان أسبوعا عصيبا جدا على اللاعبين. لم نخض سوى حصة تدريبية واحدة معا، ولكن نأمل الآن أن نبدأ في ترسيخ بعض المبادئ الأساسية التي نحتاج اليها".

ودانت الأفضلية لأرسنال بشكل واضح في الشوط الأول، وتركزت محاولاته الهجومية على طرفي الملعب عبر إيبيريتشي إيزي الذي شارك أساسيا للمرة الأولى، إضافة تحديدا إلى النشيط وصاحب المجهود الهجومي الوافر نوني مادويكي بديل بوكايو ساكا المصاب.

وإلى جانب إيزي ومادويكي، اعتمد فريق أشمال لندن على سلاحه الفتّاك أي الكرات الثابتة، لتشكيل الخطورة ومحاولة فك شيفرة دفاع الضيوف بقيادة مدربهم الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو.

ومن ركلة حرة مباشرة نفذها أوديغارد، تهيّأت الكرة أمام المتألق مؤخرا مع منتخب "لا روخا" ميكل ميرينو، غير أن تسديدته من الجهة اليمنى داخل منطقة الياردات الستة حوّلها الحارس البلجيكي للضيوف ماتس سيلز ببراعة إلى ركنية (7).

ووقف سيلز عاجزا أمام تسديدة سوبيمندي الصاروخية المقوسة "على الطائر" من على مشارف منطقة الجزاء والتي استقرت في منتصف المرمى، بعد ركلة ركنية نفذها مادويكي من الجهة اليمنى، وهيّأها المهاجم النيوزلندي للضيوف كريس وود برأسية عن طريق الخطأ أمام لاعب الوسط الباسكي (32).

ومباشرة بعد بداية الشوط الثاني، أطلق الإيطالي ريكاردو كالافيوري كرة طويلة في ظهر دفاع نوتنغهام المتقدّم، نحو المنطلق من الجهة اليسرى إيزي، فلعبها الأخير عرضية أسكنها يوكيريس الشباك من مسافة قريبة (46).

وكاد الضيوف يقلصون الفارق، فبعد عرضية من الجهة اليمنى للسويسري دان ندويي، تحوّلت الكرة من صدر وود إلى المرمى، لكن الحارس الإسباني دافيد رايا حوّل مسارها بأطراف أصابعه ببراعة، قبل ارتدادها من العارضة (52).

وردّ القائم الأيمن تسديدة يوكيريس القوية من مسافة قريبة من الجهة اليمنى، بعد تبادل للكرة بينه ومادويكي داخل منطقة الجزاء (59).

وأضاف سوبيمندي الهدف الثالث لفريقه برأسية من مسافة قريبة إلى يسار سيلز، مستفيدا من عرضية متقنة من على مشارف المنطقة للبديل البلجيكي لياندرو تروسار (79).

وعزز أرسنال بهذه النتيجة، سلسلته الإيجابية أمام نوتنغهام، محققا الانتصار الخامس عليه في آخر ست مواجهات بينهما في الدوري المحلي مقابل تعادل واحد.

فوز ثالث تواليا لبورنموث

وواصل بورنموث صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه برايتون بهدفين لأليكس سكوت (18) والغاني أنتوان سيمينيو (61 من ركلة جزاء) مقابل هدف للياباني كاورو ميتوما (48).

وارتقى بورنموث الذي خسر امام ليفربول 2 4 في المرحلة الاولى، الى المركز الثالث مؤقتا برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين امام تشلسي الذي يحل ضيفا على برنتفورد لاحقا، فيما تجمد رصيد برايتون عند أربع نقاط وتراجع الى المركز الثاني عشر.

وحقق نيوكاسل فوزه الاول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ولفرهامبتون بهدف وحيد سجله مهاجمه الدولي الالماني نيك فولتيماده في الدقيقة 29 بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لجايكوب مورفي.

وهو الهدف الاول لفولتيماده في مباراته الأولى بألوان نيوكاسل بعد انتقاله الى صفوفه قادما من شتوتغارت لتعويض انتقال الدولي السويدي ألكسندر أيزاك الى ليفربول، في أغلى صفقة في تاريخ النادي.

ورفع نيوكاسل رصيده الى خمس نقاط في المركز التاسع مؤقتا، فيما مني ولفرهامبتون بخسارته الرابعة تواليا وبقي في المركز الاخير من دون رصيد.

وحذا فولهام حذو نيوكاسل بتحقيقه الفوز الأول هذا الموسم بتغلبه على ضيفه ليدز بهدف وحيد سجله المدافع السويدي غابريال غودموندسون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وتعادل كريستال بالاس مع سندرلاند 0 0، وإيفرتون مع أستون فيلا بالنتيجة ذاتها.

ويلعب لاحقا أيضا وست هام مع توتنهام.