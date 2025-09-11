إدارة نادي ليفربول تبحث عن لاعب بديل لمحمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن خطة حصرية لإدارة نادي ليفربول للتعاقد مع لاعب بديل للنجم محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن. تم تجديد عقد صلاح بعد موسم استثنائي، ولكن مع انتهاء العقد في عام 2027، يبحث النادي عن بديل مناسب تحسبًا لرحيله.

ووفقًا لتقرير ديلي ميل، تم تداول أسماء محتملة للاعبين يمكن أن يكونوا بدائل لصلاح، بما في ذلك الجناح الفرنسي مايكل أوليسيه الذي يلعب في نادي بايرن ميونخ. يبدو أن إدارة ليفربول تستعد بجدية لمستقبل بعد صلاح وتسعى لتأمين بديل قوي يمكنه تعويض النجم المصري في المستقبل.

