من هو تايلر روبنسون المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك؟

13 سبتمبر 2025 22:13

كيف أصبح تايلر روبنسون، الطالب المتفوق الذي نشأ في كنف الطائفة المورمونية لأبوين جمهوريين، القاتل المزعوم للناشط اليميني المؤثر تشارلي كيرك؟ سؤالٌ حيّر السكان في بلدته الصغيرة في ولاية يوتا، حيث نشأ المشتبه به.

أفادت التقارير أن الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي أُلقي القبض عليه في وقت متأخر من يوم الخميس بعد مطاردة استمرت 33 ساعة، اعترف بقتل كيرك، الذي ساعدت شعبيته بين الشباب المحافظين دونالد ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

نشأ روبنسون، الابن الأكبر بين ثلاثة فتيان، في منزل متوسط ​​الحجم في شارع متعرج ذي حدائق مُشذّبة، في حيّ مُجاور لكنيسة.

كان "هادئًا، ومحترمًا، ومنعزلًا نوعًا ما. لكنه كان ذكيًا للغاية"، هذا ما قاله كريس شويرمان، البالغ من العمر 66 عامًا، وهو رئيس أمناء المدرسة الابتدائية المتقاعد في المنطقة.

أعطت جايدا فانك، البالغة من العمر 22 عامًا والتي التحقت بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية مع روبنسون، تقييمًا مشابهًا.

قالت "لطالما ظننت أنه سيصبح رجل أعمال أو رئيسًا تنفيذيًا يومًا ما، على عكس ما أسمعه عنه الآن"، مضيفة كان هادئًا، لكنه لم يكن غريب الأطوار، كان لديه أصدقاء وكان يتحدث إلى مختلف الفئات".

بعد تخرجه بتفوق من المدرسة الثانوية عام 2021، درس روبنسون لفترة وجيزة في الجامعة قبل الالتحاق ببرنامج تدريب كهربائي في كلية تقنية أقرب إلى منزله.

الصيد والتخييم

يبيع والده أسطح مطابخ من الجرانيت، ووالدته مقدمة رعاية صحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهما عضوان في كنيسة المورمون، لكنهما غير نشطين، وفقًا لشويرمان.

تُظهر صور العائلة على وسائل التواصل الاجتماعي عائلةً عاشقةً للسفر والتخييم والصيد. يوم الأربعاء، أفادت السلطات بأن روبنسون استخدم بندقية قنص لإطلاق رصاصة واحدة على كيرك في رقبته من سطح منزل، بينما كان الناشط، البالغ من العمر، 31 عامًا يلقي كلمةً في جامعة وادي يوتا، على بُعد أربع ساعات شمال واشنطن.

على الرغم من أن والديه جمهوريان، إلا أن روبنسون مُسجل كشخص غير منتمٍ لأي حزب، لكنه لم يُدلِ بصوته في انتخابات عام 2024.

صرح حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، لشبكة "سي ان ان" التلفزيونية، أمس الجمعة، بأن المشتبه به قد تطرّف "في وقت قصير نسبيًا".

وقالت السلطات إن روبنسون تحدث باستخفاف عن كيرك مع أفراد عائلته، وحثّه والده على تسليم نفسه.

أثارت العلامات، التي قال كوكس إنها عُثر عليها على أغلفة رصاص غير مستخدمة في السلاح الذي يُعتقد أن روبنسون استخدمه، تكهناتٍ حول توجهاته السياسية.

كُتب على إحدى الخراطيش عبارة "يا فاشي! أمسك!". بينما كُتب على أخرى "بيلا تشاو"، وهي أغنية إيطالية مناهضة للفاشية من حقبة الحرب العالمية الثانية، أفادت التقارير أنها أُعيد استخدامها مؤخرًا في دوائر متخصصة على الإنترنت.

وكانت خراطيش أخرى تحمل رموزًا وعبارات بدت مستمدة من ثقافة ألعاب الإنترنت.

"مُحب سيارات رائع"

يتذكر زملاء الدراسة السابقون أنه كان من أشد مُحبي ألعاب إطلاق النار. ولم يتحدث عن السياسة مع جاي، الذي التقى روبنسون في يناير في مجموعة لعشاق السيارات الكبيرة.

وقال الرجل الأربعيني، الذي رفض ذكر اسمه الأخير "كان ببساطة مُحب سيارات رائعا. تحدثنا فقط عن شغفنا بالسيارات وصوتها وطريقة قيادتها".

كانت سيارة "دودج تشالنجر" الرمادية اللامعة التي كان يمتلكها روبنسون الشيء الوحيد الذي يعرفه الجيران عنه في المبنى السكني البسيط الذي كان يسكن فيه في سانت جورج، على بُعد عشر دقائق تقريبًا من والديه.

هيذر ماكنايت، ممرضة تبلغ من العمر 50 عامًا، وجارته لأكثر من عام، وصفت غريبًا وحيدًا، متجهمًا، كان يقود سيارته بسرعة فائقة، في رأيها.

قالت "لم يكن يُلقي التحية أبدًا، لم يكن يرغب في التحدث أو بناء علاقة جيدة مع جيرانه... كان مُخيفًا للغاية"، مضيفة "من كان ليتخيل أن هذا الرجل النحيل الصغير، وهو يدخل سيارته ويخرج منها، سيُقدم على ارتكاب مثل هذا الفعل الشنيع؟".