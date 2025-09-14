شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات النسخة الثالثة من معرض «سيريدو» للتطوير العقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في جدة فعاليات النسخة الثالثة من معرض «سيريدو 2025» للتطوير والتملك، الذي عقد في «سوبردوم جدة»، برعاية وزارة البلديات والإسكان، ومشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين والمستثمرين، إلى جانب أبرز الشركات المحلية في المجال العقاري.

وشهد المعرض على مدى 3 أيام، استقطاب أكثر من 30 ألف زائر من المستثمرين الجادين والمهتمين، الذين توافدوا على أجنحة الشركات العقارية المشاركة، ووقعت عددا من الصفقات العقارية التي تنوعت فيها الخيارات الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المقدمة من شركات التطوير العقاري المحلية والدولية، إضافة إلى البنوك المشاركة في الحدث.

وتميز معرض سيريدو 2025 لهذا العام بعرض مشاريع ذات طابع عصري يجسد احتياجات المستثمرين والباحثين عن فرص عقارية متفردة، تجمع بين مفاهيم الرفاهية والحداثة، مع إبراز أحدث التوجهات في مجال الاستدامة والتطور التكنولوجي في القطاع العقاري.

وقدم عدد من الشركات العقارية الكبرى والمطورين عروضا حصرية ومزايا تنافسية للمستثمرين، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ناقشت مستجدات السوق العقاري وأفضل الممارسات في مجال التطوير العقاري المستدام.

يذكر أن المعرض يأتي في إطار جهود وزارة البلديات والإسكان لدعم برامج التملك السكني، بما يسهم في رفع نسب التملك للأسر السعودية إلى 70%، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع مستوى جودة المعروض العقاري.