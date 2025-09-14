شكرا لقرائتكم خبر SAMI تختتم مشاركتها في معرض الدفاع والأمن الدولي DSEI ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2025).

واستضاف مركز إكسل لندن بالمملكة المتحدة هذا الحدث البارز في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2025.

وقد جاءت مشاركة SAMI ضمن الجناح السعودي، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إذ استعرضت الشركة مجموعتها المتكاملة من أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة، مؤكدة قدراتها المتنامية عبر شركاتها التابعة: سامي للالكترونيات المتقدمة (SAMI-AEC)، وسامي للأنظمة الأرضية (SAMI Land)، وسامي السلام لصناعة الطيران (SAMI AAI).

ويعد معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) منصة عالمية رائدة في قطاع الدفاع والأمن، إذ يلتقي تحت مظلته نخبة من الشركات المصنعة، والجهات المتخصصة، والخبراء، إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين من مختلف دول العالم.

ويستعرض المعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية، كما يعزز فرص التعاون وبناء شراكات استراتيجية تسهم في رسم ملامح مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية.

وسلطت شركة SAMI الضوء على أحدث ابتكاراتها الدفاعية من خلال شركتها التابعة سامي للالكترونيات المتقدمة (SAMI-AEC)، عبر استعراض حلول نوعية في 3 مجالات استراتيجية: أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والسيطرة (C4I)، والحرب الالكترونية (EW) والاستخبار والرادارات، إضافة إلى أنظمة الاتصالات المتقدمة.

وتعكس هذه التقنيات التزام سامي للالكترونيات المتقدمة بتعزيز القدرات الوطنية وتطوير حلول مبتكرة محلية الصنع.

واستعرضت أحدث قدراتها في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO)، بوصفها ركيزة محورية لضمان الجاهزية التشغيلية وإطالة العمر الافتراضي للأصول الدفاعية.

وأظهر قطاع سامي للأنظمة الأرضية (SAMI Land)، إمكاناتها المتقدمة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة للمنظومات الأرضية، في حين سلطت سامي السلام لصناعة الطيران (SAMI AAI) أكبر مزود لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في قطاع الطيران والفضاء على مستوى المنطقة، الضوء على خبرتها الواسعة في صيانة الطائرات ومكوناتها.

وتعد الريادة المتنامية لشركة سامي في هذا المجال، عنصرا أساسيا في تعزيز استدامة وكفاءة البنية التحتية الدفاعية للمملكة، وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي، وصولًا إلى بناء منظومة دفاعية مكتفية ذاتيا.

وتعكس مشاركة شركة SAMI في معرض الدفاع والأمن الدولي DSEI 2025، بصفتها الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، التزامها الكامل بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثل في توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة.

وتسلط الشركة من خلال مشاركتها الضوء على النمو والتحول الملحوظ في قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الابتكار، وتمكين الكوادر الوطنية، وتقديم حلول متقدمة ترتكز على الاستدامة والمرونة والسيادة التقنية، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.