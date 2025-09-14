شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تختتم «معرض التوظيف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فعاليات «معرض التوظيف 2025»، الذي نظمته في 3 أيام، بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، واستقطب نحو 11 ألف زائر.

وشهد المعرض فعاليات مصاحبة، شملت جلسات حوارية وورش عمل تخصصية، إضافة إلى لقاءات مباشرة بين الطلاب وممثلي الجهات، مما أضاف قيمة نوعية للتجربة وعزز مكانة المعرض بصفته ملتقى مهنيا شاملا.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن السقاف، أن المعرض يمثل فرصة للجهات في استقطاب طلبة ذوي مهارات مناسبة لسوق العمل الحالي والمستقبلي في المملكة، مما يعد فرصة للجامعة للتعرف بشكل مباشر على ديناميكيات سوق العمل ومتطلباته الحالية والمستقبلية، وهو كذلك نقطة وصل بين إدارة الجامعة ومتطلبات سوق العمل.