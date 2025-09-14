مونديال طوكيو: النروجي إنغبريغتسن يخرج من تصفيات سباق 1500 م 

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : خرج البطل الأولمبي النروجي جايكوب إنغبريغتسن الذي أصيب في وتر أخيل في الربيع، الأحد من تصفيات سباق 1500 م في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

وحلّ العداء البالغ 24 عاما والمتوج بذهبية سباق 1500 م في أولمبياد طوكيو 2021، في المركز الثامن في تصفياته بزمن 3:37.84 دقائق. يتضمن سجله الفوز بذهبية سباق 5 آلاف م في أولمبياد باريس الصيف الماضي، وفي بطولتي يوجين 2022 وبودابست 2023.

قال النروجي بعد الخسارة "هي التجربة الأولى لي لا أصل إلى الدور التالي".

وأضاف "بالطبع، إنه أمر مخيب للآمال للغاية، ولكنه في الوقت ذاته اختبار للواقع".

وتابع "هذا حدث تنافسي للغاية. عليك أن تستعد بأفضل ما لديك، وبالطبع، لن أكون هناك" في النهائي.

كان يبحث عن لقبه العالمي الأول في هذه المسافة، لكنه تعرض لاصابة في وتر أخيل أبعدته عن المنافسات طوال الموسم.

يتأهل العداؤون الستة الأوائل من المجموعات الأربع إلى نصف النهائي الاثنين، على أن يُقام السباق النهائي الأربعاء.

قبل انطلاق مونديال طوكيو، أكد إنغبريغتسن للجميع أنه لا يزال مرشحا للفوز بالميدالية الذهبية رغم موسمه "المخيب للآمال"، على حد تعبيره.

وحقق ثنائية نادرة في بطولة العالم داخل الصالات بفوزه بسباقي 1500 م و3000 م في نانجينغ في آذار/مارس الماضي.