اخبار العالم

«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»

0 نشر
0 تبليغ

«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»

ابوظبي - سيف اليزيد - اليمن (وام)

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت، كما دشنت مشروع «الحقيبة المدرسية» في محافظتي الحديدة وتعز بالجمهورية اليمنية الشقيقة.
يأتي ذلك في إطار المبادرات والمشاريع التنموية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات للوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق والحرص على دعم العملية التعليمية في المدارس اليمنية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتسهم هذه المشاريع والمبادرات في تعزيز المنظومة التعليمية في مختلف المحافظات اليمنية وتهيئة الطـــــلاب لبداية عام دراسي جديد، وتجـــــسد الجهــــــــود الإمــــــــاراتية المتواصلــــــــــة لدعم قطــــاع التعليم في اليمن.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا