روتين أسبوعي للعناية بالشعر الجاف وترطيبه بعمق باستخدام مكوّنات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - مع تقلبات الطقس، وتكرار استخدام أدوات التصفيف الحرارية، والتعرُّض المستمر لعوامل الجفاف مثل: التلوث أو المياه القاسية أو حتى بعض المنتجات التِجارية القاسية، قد يفقد شعركِ بريقه ومرونته، ويصبح أكثر جفافاً وهشاشة. ولكن لا تقلقي؛ فكل خيط من شعرك قادرٌ على أن يستعيد لمعانه ونعومته، إذا منحتِه القليل من العناية والاهتمام، ولو مرة واحدة في الأسبوع.

فالعناية الأسبوعية بالشعر الجاف لا تحتاج إلى الكثير من التعقيد؛ بل تتطلب خطوات بسيطة ومنتظمة، تُشعر شعركِ بالحب والاهتمام الذي يستحقه. هذه العناية لا تقتصر فقط على الترطيب الخارجي؛ بل تشمل: تغذية عميقة، وحماية مستمرة، واختيار منتجات طبيعية ومناسبة.

في هذا الموضوع، سنرشدكِ إلى روتين أسبوعي عملي، طبيعي، وفعال للعناية بالشعر الجاف، من التقشير اللطيف لفروة الرأس، إلى الزيوت المغذية والماسكات العميقة؛ لنمنح شعركِ حياة جديدة تنبض بالنعومة واللمعان.

خطوات الروتين الأسبوعي للعناية بالشعر الجاف

الخطوة الأولى: تقشير وتنشيط فروة الرأس البداية الذكية

قبل أن تفكري في ترطيب الشعر الجاف، لا بد من تحرير فروة الرأس من كلّ العوائق التي تمنع الامتصاص الجيد لأيّ علاج. التقشير اللطيف لفروة الرأس مرة أسبوعياً، يعمل كتنظيف عميق يزيل: بقايا المنتجات، الزيوت الزائدة، والقشور التي تتراكم بسبب الجفاف.

وصفة مقشّر طبيعي:

ملعقة كبيرة من السكر البني.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

3 قطرات من زيت النعناع أو اللافندر.

الطريقة:

دلّكي فروة رأسكِ بالمقشر بلطف بأطراف أصابعكِ، بحركات دائرية لمدة 5 دقائق. ثم اغسلي شعركِ بالماء الفاتر فقط. ستشعرين على الفور بانتعاش واسترخاء في الفروة، كما أن هذه الخطوة تفتح الطريق لترطيب الشعرالعميق.

الخطوة الثانية: حمام الزيت الغذاء الذهبي للشعر الجاف

تدليك الزيت الدافئ في فروة الرأس أسبوعياً يُعيد الحياة للشعر الجاف



حمامات الزيوت الطبيعية من أقدم وأفضل الوسائل التي أثبتت فعاليتها في إعادة الحياة للشعر الجاف. عند استخدامها أسبوعياً؛ فهي تعمل على:

ترميم الأطراف المتقصفة.

تنعيم الخصلات الجافة.

تقوية بصيلات الشعر من الجذور.

أفضل الزيوت للشعر الجاف:

زيت جوز الهند: يغذي بعمق ويمنع فقدان البروتين.

زيت الأرغان: غني بالأحماض الدهنية وفيتامين E.

زيت الزيتون: يحبس الرطوبة داخل الشعرة.

زيت الجوجوبا: يشبه الزيوت الطبيعية لفروة الرأس.

الطريقة:

سخّني الزيت برفق حتى يصبح دافئاً (وليس ساخناً)، ودلّكي به الفروة ثم وزّعيه على كامل الشعر. لفّي الشعر بمنشفة ساخنة أو غطاء بلاستيكي، واتركيه لمدة ساعة أو حتى طوال الليل إذا أمكن.

الخطوة الثالثة: غسل الشعر بشامبو مرطّب وخفيف

الشعر الجاف يتضرر كثيراً من استخدام الشامبوات القوية التي تحتوي على الكبريتات والكحول؛ لذا من المهم اختيار شامبو لطيف، ويفضّل أن يحتوي على:

خلاصة الألوفيرا.

زيوت طبيعية (زيت جوز الهند أو زيت اللوز).

الحليب أو زبدة الشيا.

نصيحة: اغسلي شعركِ مرة واحدة فقط في الأسبوع، أو مرتين كحد أقصى، وابتعدي عن الماء الساخن لأنه يَزيد من الجفاف. استخدمي الماء الفاتر أو البارد في الشطف النهائي.

الخطوة الرابعة: ماسك الترطيب العميق التغذية المركزة

قناع العسل والأفوكادو الأسبوعي مثاليٌ لترطيب الشعر الجاف



بعد غسل الشعر، لا تكتفي بالبلسم؛ بل امنحيه تغذية عميقة بماسك طبيعي يُمد كلّ خصلة بالرطوبة والمرونة. إليكِ بعض الماسكات الأسبوعية المفضلة للشعر الجاف:

ماسك الأفوكادو والعسل:

نصف حبة أفوكادو ناضجة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة من الزبادي الطبيعي.

اخلطي المكونات جيداً ووزّعيها على الشعر من الجذور للأطراف. اتركيه لمدة 45 دقيقة، ويفضّل لف الشعر بغطاء بلاستيكي. ثم اشطفيه جيداً.

ماسك الموز وزيت الزيتون:

موزة ناضجة مهروسة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ممتاز لتنعيم الشعر وإعادة الحيوية للخصلات المتعبة.

الخطوة الخامسة: البلسم المرطّب الذي يُترك على الشعر

بعد غسل الماسك، جففي شعركِ برفق، باستخدام منشفة ناعمة من القطن من دون فرك. ثم استخدمي بلسماً يُترك على الشعر (Leave-in) أو سيروم مرطباً لحماية الشعر من الجفاف والهيشان.

بديل طبيعي:

رُشي القليل من ماء الورد الممزوج بملعقة من زيت الأرجان على أطراف الشعر قبل تمشيطه. يمنحكِ هذا خليطاً خفيفاً مرطّباً من دون إثقال للشعر.

الخطوة السادسة: روتين الحماية الليلية

أثناء النوم، يمكن للاحتكاك بالوسادة أن يسرّب الرطوبة من شعركِ ويسبب تشابكه. لذلك لا تهملي هذه الخطوة المهمة:

طرق حماية الشعر أثناء النوم:

جدّلي شعركِ جديلة ناعمة. نامي على وسادة حريرية أو ساتان. يمكنك أيضاً لف الشعر بوشاح حريري.

أسرار إضافية من روتين الشعر الصحي:

رذاذ مرطّب يومي: امزجي في زجاجة رذاذ ماء مقطراً مع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الأرغان. استخدميه لترطيب شعركِ صباحاً. قص الأطراف بانتظام: كلّ 6- 8 أسابيع للتخلُّص من التقصُّف. مكملات غذائية: استشيري طبيبكِ بخصوص تناوُل البيوتين أو الزنك لتعزيز نموّ الشعر. شرب الماء: الترطيب يبدأ من الداخل، احرصي على شرب 2- 3 لترات يومياً. حمام بخار منزلي: بعد وضع الماسك، عَرّضي شعركِ لبخار ماء دافئ لمدة 10 دقائق؛ لتسهيل الامتصاص العميق.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب مختص.