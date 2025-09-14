أفضل عطور نسائية جديدة لموسم الخريف 2025.. اختاري الأنسب لك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - مع بداية الخريف، يصبح العطر أكثر من مجرد لمسة جمالية؛ فهو انعكاس للحالة المزاجية، والدفء الذي نحتاجه في هذا الفصل المليء بالغموض والرومانسية. ومع انخفاض درجات الحرارة وتغيّر الأجواء، تميل اختياراتنا إلى الروائح العميقة، الدافئة والحسية، التي تجمع بين التوابل، الفانيليا، الأخشاب والزهور الغنية. هذا الموسم، أطلقت أشهر دور العطور العالمية إصدارات جديدة تُعيد تعريف الأنوثة والقوة والجاذبية بلمسات عطرية استثنائية. إليكِ أبرز إصدارات العطور الجديدة التي تليق بالخريف وترافقك في لحظاتك المميزة.

يأخذنا هذا العطر من ربان Rabanne إلى عالم من الفخامة والتألق بلمسة ذهبية تخطف الأنفاس. عطر Million Gold For Her هو باقة من الزهور البيضاء الأنثوية الممزوجة بوردة متلألئة ومسك معدني آسر؛ يترك انطباعاً لا يُنسى. إنه مزيج بين الأنوثة الطاغية والطاقة المتجددة؛ التي تمنحك شعوراً بالثقة والتألق.

مع Sì Parfum من أرماني بيوتي Armani Beauty ندخل عالماً من الأناقة اللامتناهية والثقة بالنفس. إنه النسخة الأكثر كثافة وحسية من سلسلة Sì الشهيرة، حيث يعيد تقديم عطر الشيبر بلمسة gourmand جلدية غنية. يبدأ العطر برحيق الكشمش الأسود الممزوج بنفحات الزعفران المبهرة، لينتقل إلى قلب عطري يفيض بالورد الدمشقي والفانيليا الدافئة. أما القاعدة فتتألق بلمسات الباتشولي والجلد الناعم؛ التي تمنح العطر عمقاً ودفئاً يدومان طويلاً. يأتي في زجاجة أنيقة تحمل شعار Sì بالذهب البارز، مع تدرجات دخانية تزيد من سحر العطر، وتكشف عن جوهره القوي والمغري.

Libre Vanille Couture من إيف سان لوران YSL هو إصدار محدود يجسد الحرية في أبهى صورها، مرصع بالذهب من الداخل والخارج. يمثل العطر إعادة تفسير مفعمة بالفخامة لعطر Libre الأيقوني، حيث تبرز الفانيليا السوداء الغنية القادمة من مدغشقر والممزوجة بلمسات من الروم، مما يضفي طابعاً دافئاً وآسراً. تتناغم هذه القاعدة مع اللافندر الفرنسي وزهر البرتقال المغربي لتشكيل باقة أنثوية جريئة لا تقاوم. الزجاجة بحد ذاتها تحفة فنية، بتصميمها الهندسي المغطى بالذهب، لتصبح قطعة عطرية فاخرة؛ تعكس الحرية والجرأة والأناقة الباريسية.

عطر Devotion من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana هو تحية للعاطفة والقيم الإنسانية النبيلة التي تحتفي بها الدار. يأتي العطر كرحلة حسية تجمع بين التناقضات المبهرة، افتتاحية مشرقة ومنعشة تقودنا إلى قاعدة دافئة وغنية، مما يخلق توازناً مثالياً بين الجاذبية والاطمئنان. يرمز الختم الأيقوني للقلب المقدس على الزجاجة إلى المعاني السامية التي يحملها هذا العطر، ليصبح أكثر من مجرد رائحة، بل تجربة وجدانية تحتفي بالحب والإخلاص والجمال الداخلي.

مع Gaultier Divine Elixir من جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier، نكتشف عطراً ساحراً يجمع بين عبق الأزهار، البحر والعنبر في مزيج أنثوي آسر. تتألق حبوب التونكا الدافئة والتابروز الكريمي في هذا العطر؛ لتمنح المرأة حضوراً طاغياً لا يقاوم. كل تفاصيله، من الزجاجة الذهبية المتوهجة حتى الكورسيه البراق، تجسد الفخامة والجرأة التي اعتدنا عليها من الدار. إنه عطر للمرأة التي تعيش بشغف، بلا اعتذارات، وتفرض أنوثتها المتفردة على العالم من حولها.