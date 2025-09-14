أميركا تريد رونالدو لغسل سمعتها واستعادة نعومتها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: هل لا يزال من الآمن استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة؟ وخاصة بعد ورود المزيد من الأدلة الرئيسية هذا الأسبوع على الطبيعة المتطرفة للعنف المسلح في أميركا، قد يستنتج البعض أن الإجابة هي قطعاً لا.

صدق أو لا تصدق.. تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 300 شخص قد تعرضوا لإطلاق نار في أميركا يوم الأربعاء الماضي فقط.

وفي هذا السياق، ستكون وفيات الشباب الناجمة عن الأسلحة النارية مرتفعة بشكل مُقلق، وتُمثل سجلًا للظلم الاجتماعي: 46% من إجمالي الشباب الذين يُطلق عليهم النار سيكونون من السود، وهي نسبة غير متناسبة.

لعل أحداث الأربعاء تُشير فعلاً إلى أن أميركا ليست مُستضيفة مناسبة لكأس العالم.

ترامب يريد المونديال في إطار "لعبة التضليل"

ربما لا تزال لديك مخاوف، أو قد تعتقد أن تطمينات إنفانتينو تستحق تمامًا ما تتوقعه من شخص يبدو وكأنه مُكون بالكامل من أسطوانة من الزيف البشري المُعاد تشكيله، مُحشوة، على طريقة الكباب، في بدلة زرقاء داكنة. أو أن الفيفا متواطئة بالفعل في حالة القلق هذه. ستُقدّم كأس العالم دفعةً بمليارات الدولارات، وغطاءً من التضليل الرياضي المحض لنظامٍ استخدم مسرحيات الهجرة لإثارة قلق سكانه، وفرض قيودًا قاسية على تأشيرات الدخول على الأشخاص من نوعٍ خاطئ من الدول المُنافسة.

لكن هناك على الأقل بصيص أمل هنا. قبل أن يقلق أحد بشأن السفر إلى أميركا لحضور كأس العالم، برزت هذا الأسبوع إشارة إلى أن شخصية مؤثرة للغاية قد تُخالف هذا التوجه. ها هو كريستيانو رونالدو ، الذي لديه فرصة لإثبات أن العودة إلى الساحة الرياضية أصبحت آمنةً أخيرًا، بعد عامٍ من عهد ترامب الثاني.

صعوبة الرحيل عن السعودية

صحيح أن رونالدو لديه عقد مع نادي النصر السعودي ينتهي في عام 2027، إلا أن ذلك لا يمنع من سعي أميركا للحصول عليه سواء بالانضمام إلى أحد أندية الدوري الأميركي للمحترفين، وتخصيص ميزانية ضخمة لإقناعه، وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل ارتباطاته بالسعودية، والعقود التي وقعها، والتمسك به سفيراً رياضياً ومونديالياً للسعودية، وهذه الصعوبات سوف تدفع أميركا للاستعانة به بصورة أخرى، سواء في مباريات ودية دولية مع البرتغال، وكذلك استخدام شهرته ومكانته وتأثيره حينما يحل على أميركا رفقة منتخب البرتغال في مونديال 2026.

لقد مر رونالدو بأسبوعين رائعين. في البداية، تعرض لمعاملة هستيرية النجومية الكاملة خلال كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ، والتي شملت تجمّعًا من الناس خلال زيارة مفاجئة لمتحف في تسيم شا تسوي. متحف، أليس كذلك؟ بالتأكيد متجر فاخر لمساحيق اللياقة البدنية، أم ناطحة سحاب مصنوعة بالكامل من فراء الياك وجبن البارميزان؟ لكن هذا المتحف كان مخصصًا بالكامل لأعمال كريستيانو رونالدو، واسمه الرسمي هو متحف حياة CR7، والذي يبدو بالتأكيد أفضل متحف، متحف شاهق وجميل للغاية.

رونالدو في أميركا؟

واعتبارًا من يوم الأربعاء، أصبح رونالدو على وشك العودة إلى الولايات المتحدة بعد غياب دام 12 عامًا دون تفسير. ووفقًا لتقرير نُشر لأول مرة في صحيفة "ذا أثليتيك"، تُجري البرتغال مفاوضات لخوض مباراة ودية ضد الولايات المتحدة في مارس (آذار) المقبل.

آخر مرة لعب فيها رونالدو في أميركا كانت مباراة ضمن جولة صيفية لريال مدريد عام 2014. وآخر مرة التُقطت له صورة هناك كانت عام 2016.

هذا تطورٌ مهم. لا يزال رونالدو مرتبطًا بعقدٍ مدى الحياة مع نايكي، ولديه العديد من صفقات الدعاية الضخمة. حتى أنه وضع اسمه على تعاونٍ في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، والذي انهار الآن في فوضى قانونية ، حيث كان رونالدو في وقتٍ ما طرفًا مُسمى في دعوى قضائية جماعية، وهو أمر قد يكون أو لا يكون عاملًا ذا صلة، لا أحد يعلم على وجه اليقين.

المؤكد هو أن غيابه لعقد كامل عن أكبر اقتصادٍ استهلاكي في العالم، بلا جولات أو مشاركات في بناء العلامات التجارية، أو عقود مع الدوري الأميركي لكرة القدم، قد ترك ملايين الدولارات على الطاولة، لمجمع صناعي يُشبه رونالدو، يحب الملايين بلا شك. لذا، لا بد أن يكون هناك سبب وجيه.

لم يُعلق رونالدو على هذا الأمر قط. لم تُوجه إليه أي تهم، وبالتأكيد لم تُصدر أي إدانات. في الواقع، يبدو أن الأمر برمته كان سوء فهم فادحًا. لكن غيابه يتزامن مباشرةً مع ظهور مزاعم عام 2017، والتي لطالما نفاها بشدة، بأن رونالدو اعتدى جنسيًا على مُعلمة تُدعى كاثرين مايورجا في لاس فيغاس عام 2009، ثم عرض لاحقا تعويضاً دون الاعتراف بالذنب لإنهاء الأمر برمته.

أُعيد فتح القضية عام 2018، واستمرت حتى عام 2022، ويبدو الآن أنها انتهت. لا يعني هذا أن وجود رونالدو في الولايات المتحدة كان ليُقابل باحتجاجات، ودعاية سيئة، وتجدد للأحداث. خلال جولاته التحضيرية للموسم مع أنديته المختلفة، ابتعد عن الولايات المتحدة. لا صور، ولا برامج حوارية، ولا عقد مؤقت مع فريق كانساس سيتي وانغدودلز.

ترامب يحب رونالدو

والآن يبدو أن الأمور قد بدأت تتضح. ولنكن صريحين، من الصعب ألا نربط هذا بتغيير في التوجهات، وديناميكيات السلطة، وأسماء بارزة في القمة. ترامب يُحب الأبطال والمشاهير. ترامب يُحب الرجال الأثرياء ذوي النزعة الذكورية. ترامب يُدرك تمامًا معنى تحمل مزاعم تاريخية لا تُمحى. حتى أن ترامب يمتلك من الناحية الفنية سلطة منح عفو قانوني، حتى لمواطن أجنبي، حتى قبل توجيه أي تهمة، أو احتمال توجيهها.

على أية حال، في شهر يونيو (حزيران) كان هناك تقارب واضح عندما حصل ترامب على قميص CR7 من خلال رئيس المجلس الأوروبي البرتغالي أنطونيو كوستا، في قمة مجموعة السبع في كندا (كتب رونالدو على القميص "إلى الرئيس دونالد جيه ترامب، يلعب من أجل السلام"، في إشارة واضحة إلى المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية للسلام).

وهذه حقا لحظة حاسمة في أواخر مسيرته المهنية لرونالدو، 40 عاما، الذي لا يزال ماكينة تهديفية، ولديه فرصة لتجربة هذه المهارة قبل كأس العالم، حيث يحتاج حقا إلى أن يكون حاضرا لتنشيط البطولة وإرث علامته التجارية الخاصة.

لمن تابع مسيرته الاحترافية المذهلة، تُعدّ هذه فرصةً لفهم رونالدو بشكل أوضح، وهو أمرٌ لا يزال غامضًا بعض الشيء. فمن نواح عديدة، لم تستوعب كرة القدم بعدُ الوحش الهائل الذي بناه.

يُعتبر رونالدو بلا شك أشهر شخصية في العالم، وهو بالفعل الأكثر متابعة على إنستغرام، متفوقًا على تايلور سويفت وبيونسيه، وكيم كارداشيان.

في كأس العالم للأندية هذا الصيف، كان حاضرًا بكثافة رغم عدم مشاركته، ويُقال إنه أشهر لاعب كرة قدم وأكثرهم إثارة للإعجاب، على حد تعبير معظم السكان المحليين.

وهو الآن أيضًا المحفز الأبرز لتحويل الرياضة إلى منصة عالمية تعتمد على العلامة التجارية، وذراع دولة قوية، وآلة محتوى المشاهير المتضخمة إلى ما لا نهاية.

لماذا يحظى رونالدو بهذه الشهرة؟

مع كل ذلك، لا يزال من الصعب فهم السؤال الأساسي: لماذا يحظى رونالدو بهذه الشهرة؟ من الواضح أنه لاعب كرة قدم رائع. ولكن، لماذا كل هذا الهوس به؟ لماذا يتفوق على الجميع في هذا المجال؟ إن فهم هذا يعني فهم الإنترنت، والطبيعة الحميمة الغريبة للشهرة على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي.

رونالدو مثالي لعالم الإنترنت، فهو انتصاري وعصامي، ولديه هوس بجسده، ويتقن روتين حياته، وهو الناجح في جمع ثروة هائلة تتجاوز المليار دولار. كثير من الناس وسيمون، ولكن رونالدو وسيم بطريقة تُجسده دائمًا، وجه، وبطن رياضي، ورقبة مُنتفخة.

غالبًا ما يُعبر عن هذا التبجيل بنوع غريب من التبجيل. قال أحد الحضور في الدوري السعودي لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: "لطالما كنتُ قلقًا طوال حياتي من عدم قدرتي على رؤية رونالدو". وقال آخر: "أحب رونالدو لمبادئه، وما يُمثله، إنه أمرٌ مُحترم للغاية".

يبدو رونالدو لأميركا امتدادًا طبيعيًا، مؤثرًا فائقًا، هنا لإحلال الشعور بالسلام، وقبل كل شيء لنشر نسخته الخاصة من المسرح الإنساني ذي الربح المادي الذي لا يُقاوم، وتسريب الايحاء لملايين الشباب أن أميركا آمنة، ولا تعاني كثيراً من تأثيرات العنف المسلح وانتشار السلاح.