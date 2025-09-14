قمة عربية إسلامية في الدوحة الاثنين

الرياص - اسماء السيد - ضيّف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في نيويورك، رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على العشاء، بعد أيام من محاولة إسرائيل اغتيال قادة سياسيين من حركة حماس في الدوحة.

ووفق مصادر أميركية، فإن الهجوم الذي وقع الثلاثاء أثار استياء واشنطن، إذ أجرى ترامب اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب خلاله عن رفضه للعملية، وطمأن القيادة القطرية بأن مثل هذه الضربات لن تتكرر.

وانضم المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى اللقاء الذي جمع ترامب وآل ثاني. وكتب حمد المفتاح، نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، على منصة إكس: "عشاء رائع مع الرئيس الأمريكي. انتهى للتو".

وأكد البيت الأبيض انعقاد الاجتماع من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز، أن الاجتماع ناقش مستقبل دور قطر كوسيط في المنطقة، إضافة إلى التعاون الدفاعي، عقب الضربات الإسرائيلية في الدوحة.

وقال ترامب إن الضربة الإسرائيلية كانت "عملاً فردياً" لا يخدم المصالح الأميركية أو الإسرائيلية، فيما اتهم رئيس الوزراء القطري إسرائيل بمحاولة "تخريب فرص السلام"، لكنه شدد على أن قطر لن تتراجع عن دورها في الوساطة.

EPA

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، لبي بي سي إن على المجتمع الدولي "أن يتعامل بشكل جماعي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ويوقفه عن مساره"، مضيفاً أن "لم تعد أي دولة خليجية في مأمن منذ الهجوم الإسرائيلي المميت على قادة حماس في الدوحة هذا الأسبوع". وأكد أن قطر في حالة تأهب قصوى وتستعد لاحتمالات متعددة.

قمة عربية إسلامية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، السبت، أن الدوحة تُضيف يوم الاثنين المقبل، القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

وقال الأنصاري إنّ القمة تُعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، مشيراً في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إلى أنّ القمة ستناقش مشروع القرار المقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد.

وأكد الأنصاري أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، "له معانٍ ودلالات عدة، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

Reuters

ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، أن أكثر من 250 ألف شخص غادروا مدينة غزة إلى مناطق أخرى من القطاع خلال الأسابيع القليلة الماضية، منذ تكثيف هجومه على أكبر مركز حضري في غزة. وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على قناة إكس: "بحسب تقديرات جيش الدفاع الإسرائيلي، غادر أكثر من ربع مليون من سكان مدينة غزة المدينة حفاظاً على سلامتهم".

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه إحصاءات وزارة الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من 64 ألف شخص منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى نزوح معظم سكان القطاع وتفشي المجاعة. وتصف منظمات حقوقية وخبراء الهجوم بأنه "إبادة جماعية"، بينما ترفض إسرائيل هذا الوصف، وتؤكد أن عملياتها جاءت رداً على هجوم نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين، وفق الإحصاءات الإسرائيلية. كما شملت الضربات الإسرائيلية أهدافاً في لبنان وسوريا وإيران واليمن.

الآلاف في أكبر مدن نيوزيلندا دعماً للفلسطينيين

وفي سياق متصل، شهدت أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا، السبت، مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين قالت منظمات حقوقية إنها الأكبر منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقالت مجموعة "أوتياروا من أجل فلسطين" إن نحو 50 ألف شخص شاركوا في "مسيرة من أجل الإنسانية"، فيما قدرت الشرطة عدد المشاركين بحوالي 20 ألف شخص.

وأوضحت المتحدثة باسم المجموعة، آرام راتا، أن المسيرة هي "أكبر مسيرة في نيوزيلندا لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع الصراع في غزة". وذكرت هيئة الإذاعة النيوزيلندية أن المحتجين رفعوا أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها شعارات منها "لا تطبيع للإبادة الجماعية".

Getty Images يطالب المتظاهرون المؤيدين لفلسطين حكومة نيوزيلندا بفرض عقوبات على إسرائيل

وأشارت المجموعة إلى أنها كانت تخطط لإغلاق جسر رئيسي في أوكلاند، على غرار مسيرة أغلقت جسر ميناء سيدني في أغسطس/ آب الماضي، لكنها تخلت عن الفكرة بسبب الرياح القوية.

ولم تسجل الشرطة أي اعتقالات، وأعادت فتح الطرق بعد انتهاء المسيرة. ودعت المجموعة الحكومة الائتلافية ذات التوجه اليميني الوسطي إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون قد وصف في أغسطس الماضي الإجراءات الإسرائيلية في غزة، بما فيها نقص المساعدات الإنسانية، بأنها "مروعة جدا"، مؤكداً أن بلاده تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من المجلس اليهودي النيوزيلندي، الذي يمثل نحو عشرة آلاف يهودي في البلاد، على هذه التطورات.