شكرا لقرائتكم خبر الرياض تحتضن المؤتمر الدولي للجمعية السعودية لطب العيون 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد مدينة الرياض لاحتضان المؤتمر الدولي للجمعية السعودية لطب العيون 2025 خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، وذلك في فندق وريزيدنس هيلتون الرياض.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور عبدالرحمن البلوشي، أن هذا الحدث العلمي المرموق من أبرز الملتقيات الطبية المتخصصة على مستوى المنطقة، بالتعاون مع قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب في جامعة الملك سعود.

ويهدف المؤتمر إلى جمع نخبة من أطباء العيون وأخصائيي رعاية العين من داخل المملكة وخارجها لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات تشخيص وعلاج أمراض العيون وجراحتها، كما يشكل منصة مثالية لعرض أحدث الأبحاث والتقنيات والممارسات الإكلينيكية، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العلمية الدكتور طارق الزاحم، أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة تضم أكثر من 35 متحدثا دوليا، وأكثر من 50 جلسة علمية تغطي مختلف تخصصات طب العيون، إلى جانب تنظيم نحو 30 دورة تدريبية تفاعلية تعنى بالجوانب الإكلينيكية والجراحية الدقيقة.

ومن أبرز محطات الحدث انعقاد المؤتمر الخليجي الأول لجمعيات طب العيون، في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الخليجي في هذا التخصص، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل الخبرات بين الجمعيات الخليجية، بما يسهم في تطوير الممارسات الطبية وتحقيق التكامل الإقليمي.

ويعكس المؤتمر حرص الجمعية السعودية لطب العيون على النهوض بمستوى الخدمات الطبية في المملكة، وتعزيز التميز العلمي والمجتمعي، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع الصحي وتطويره وتحسين جودة الحياة. كما يمثل فرصة ثمينة للممارسين الصحيين للاطلاع على أحدث التطورات والانخراط في نقاشات علمية بناءة ترفع من كفاءاتهم المهنية.