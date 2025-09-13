مقتل 12 جنديا باكستانيا في كمين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون إن 12 جنديا قتلوا، اليوم السبت، في شمال غرب باكستان في كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية.

وكان الجنود على متن مركبات عندما تعرضوا لإطلاق نار في منطقة "بدر" الجبلية في وزيرستان الجنوبية قرب الحدود مع أفغانستان.

وذكر الجيش الباكستاني، في بيان، أن 12 جنديا و13 مسلحا قتلوا في الاشتباك "بعد تبادل كثيف لإطلاق النار".

وقال مسؤولون أمنيون إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا.

وقال سكان إنهم شاهدوا طائرات هليكوبتر تحلق في الجو لساعات بعد الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر، تنقل المصابين إلى المستشفى وتبحث عن المهاجمين.

وعادة ما يفرض حظر تجول ويجري تمشيط الطرق قبل دخول القوافل العسكرية إلى المنطقة.