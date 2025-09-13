اخبار العالم / اخبار العراق

رئيس الوزراء يكشف عن عقود الشراكة والتمويل مع مؤسسة IFC

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان المكتب، جاءت القائمة كالتالي:

- عقد استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء أم قصر، مع شركة غاز البصرة، بقيمة 500 مليون دولار.

- عقد تمويل وتوسعة في مجال انتاج السمنت وزيوت التشحيم، مع مجموعة المهيدب، بقيمة 250 مليون دولار.


- عقد تمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في ميناء ام قصر، مع شركة اللورين للاستثمار، بقيمة 125 مليون دولار.

- عقد المرحلة الاولى من مشروع التطوير العقاري الاخضر السكني في السليمانية، مع شركة هيوا رؤوف للاستثمار بمبلغ 65 مليون دولار.

- عقد تمويل خط ائتماني لتمويل التجارة الدولية، مع مصرف بغداد، بقيمة 10 مليون دولار.

- عقد شراكة استثمارية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية مستدامة مع شركة سما المنار/ تريياكي اغرو بقيمة 120 مليون دولار.

- عقد شراكة لإنشاء مستشفى تعليمي بقيمة 250 مليون دولار، مع شركات ربان السفينة، وعقد شراكة مع شركة الاولى لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخدمات الاستشارية وتطوير جذب الاستثمارات.

