رئيس الوزراء: إعادة هيكلة الاقتصاد ضرورة ملحة والقطاع الخاص شريك مساند في هيكلته

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة له خلال احتفالية يوم الشراكات بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة العراقية، وتابعته الخليج 365، إن "الدعم الحكومي متواصل للقطاع الخاص، ونبارك للشعب العراقي إبرام عقود مع مؤسسة التمويل الدولية"، مبينا ان "الحكومة تؤمن بأهمية إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي".وأضاف أن "إعادة هيكلة الاقتصاد ضرورة ملحة، ولا يمكن أن نتأخر في تلبية تطلعات العراقيين"، مشيرا الى ان "القطاع الخاص الشريك المساند في هيكلة الاقتصاد العراقي".

وأكد السوداني، أن "القطاع الخاص أثبت حضوراً فعالاً في الكثير من المجالات، وإن إجراءات الحكومة في دعم القطاع الخاص كانت واضحة وأدت إلى استقطاب الكثير من الشركات العالمية".

وتابع السوداني، "وصلنا إلى 100 مليار دولار خلال العامين الماضيين في حجم الاستثمار، وأعددنا حزمة من القوانين لدعم القطاع الخاص وأقرت في مجلس الوزراء والآن بمجلس النواب تنتظر التشريع".

