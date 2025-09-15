القائمة الكاملة لجوائز إيمي برايمتايم 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:59 صباحاً - في ليلة ساحرة جمعت نجوم الشاشة الصغيرة، انتهت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز إيمي في نسخته الـ 77- الذي قدمه الممثل الكوميدي نيت بارغاتز والذي أُقيم في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس- بإعلان الجوائز لأفضل الأعمال المتنافسة وكذلك أفضل النجوم المشاركين بهذه الأعمال. وقد حاز مسلسل The Pitt جائزة أفضل مسلسل درامي، بينما جاء أفضل مسلسل كوميدي من نصيب The Studio.
القائمة الكاملة لجوائز حفل توزيع جوائز إيمي
View this post on Instagram
A post shared by Emmys / Television Academy (@televisionacad)
- أفضل مسلسل درامي: The Pitt
- أفضل مسلسل كوميدي: The Studio
- أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي: نواه وايل، The Pitt
- أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي: بريت لاور، Severence
- أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: تراميل تيلمان، Severance
- أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: كاثرين لا ناسا، The Pitt
- أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي: سيث روجن عن مسلسل The Studio
https://www.instagram.com/p/DOmpJ9qD7hP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DOmpJ9qD7hP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOmpJ9qD7hP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
- أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي: جين سمارت، The Hacks
- أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: هانا أينبيندر، The Hacks
- أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: جيف هيلر، Somebody Somewhere
- أفضل مسلسل محدود أو مختارات: Adolescence
- أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: ستيفن غراهام، Adolescence
- أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: كريستيان ميليوتي، The penguin
- أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: أوين كوبر، Adolescence
- أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: إيرين دوريتي، Adolescence
- أفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي: شون هاتوسي، The Pitt
- أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل درامي: ميريت ويفر، Severance
- أفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي: برايان كرانستون، The Studio
- أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي: جوليان نيكلسون، Hacks
- أفضل إخراج لمسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: فيليب بارانتيني، Adolescence
- أفضل كتابة لمسلسل درامي: دان جيلروي، Andor
- أفضل كتابة لمسلسل كوميدي: سيث روغن، إيفان غولدبيرغ، بيتر هيوك، أليكس جريجوري، فريدا بيريز، The Studio
- أفضل إخراج لمسلسل درامي: آدم راندال، Slow Horses
- أفضل برنامج مسابقات تلفزيونية واقعية: The Traitors
- أفضل مسلسل منوعات مكتوب: Last Week Tonight مع جون أوليفر
- كتابة متميزة لسلسلة محدودة أو مختارات أو فيلم: جاك ثورن وستيفن غراهام، Adolescence
- سلسلة حوارية: The Late Show مع ستيفن كولبرت
- مقدم مسابقة واقعية البرنامج: آلان كامينغ، The Traitors
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».