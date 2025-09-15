القائمة الكاملة لجوائز إيمي برايمتايم 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:59 صباحاً - في ليلة ساحرة جمعت نجوم الشاشة الصغيرة، انتهت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز إيمي في نسخته الـ 77- الذي قدمه الممثل الكوميدي نيت بارغاتز والذي أُقيم في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس- بإعلان الجوائز لأفضل الأعمال المتنافسة وكذلك أفضل النجوم المشاركين بهذه الأعمال. وقد حاز مسلسل The Pitt جائزة أفضل مسلسل درامي، بينما جاء أفضل مسلسل كوميدي من نصيب The Studio.

القائمة الكاملة لجوائز حفل توزيع جوائز إيمي

أفضل مسلسل درامي: The Pitt

أفضل مسلسل كوميدي: The Studio

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي: نواه وايل، The Pitt

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي: بريت لاور، Severence

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: تراميل تيلمان، Severance

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: كاثرين لا ناسا، The Pitt

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي: سيث روجن عن مسلسل The Studio

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي: جين سمارت، The Hacks

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: هانا أينبيندر، The Hacks

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: جيف هيلر، Somebody Somewhere

أفضل مسلسل محدود أو مختارات: Adolescence

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: ستيفن غراهام، Adolescence

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: كريستيان ميليوتي، The penguin

أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: أوين كوبر، Adolescence

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: إيرين دوريتي، Adolescence

أفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي: شون هاتوسي، The Pitt

أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل درامي: ميريت ويفر، Severance

أفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي: برايان كرانستون، The Studio

أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي: جوليان نيكلسون، Hacks

أفضل إخراج لمسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: فيليب بارانتيني، Adolescence

أفضل كتابة لمسلسل درامي: دان جيلروي، Andor

أفضل كتابة لمسلسل كوميدي: سيث روغن، إيفان غولدبيرغ، بيتر هيوك، أليكس جريجوري، فريدا بيريز، The Studio

أفضل إخراج لمسلسل درامي: آدم راندال، Slow Horses

أفضل برنامج مسابقات تلفزيونية واقعية: The Traitors

أفضل مسلسل منوعات مكتوب: Last Week Tonight مع جون أوليفر

كتابة متميزة لسلسلة محدودة أو مختارات أو فيلم: جاك ثورن وستيفن غراهام، Adolescence

سلسلة حوارية: The Late Show مع ستيفن كولبرت

مقدم مسابقة واقعية البرنامج: آلان كامينغ، The Traitors

