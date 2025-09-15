حفل إيمي برايمتايم 2025: جائزة أفضل ممثل وممثلة في دور رئيسي بعمل درامي تذهب إلى نواه وايل و بريت لور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:59 صباحاً - انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز إيمي برايمتايم الـ 77 لعام 2025، وقد حصد الممثل نواه وايل على جائزة أفضل ممثل رئيسي، بينما حصلت بريت لور على جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي.

أفضل ممثل وممثلة في مسلسل درامي

تسلّمت بريت لور جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل "Severance" على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز إيمي برايمتايم السابع والسبعين في مسرح بيكوك بلوس أنجلوس، كاليفورنيا. وقد عبّرت النجمة لور فور تسلم الجائزة عن امتنانها لزملائها المرشحين، ولفريق عمل المسلسل، ووجهت لهم الشكر قائلة: "شكرًا لكم على هذا، وشكرًا لهيلي ر. لاختياري".

بينما حصد الممثل نواه وايل على جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل "The Pitt"، وقال بعد تسلمه الجائزة: "يا له من حلم" كما وجه الشكر أيضًا لطاقم العمل والممثلين بالمسلسل، وحرص على أن يوجه الشكر لزوجته. وأنهى حديثه قائلًا: "أي شخص يعمل في مناوبة الليل، شكرًا لك على هذه الوظيفة. أهدي لك الجائزة".

نجوم السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي

توافد عدد كبير من النجوم والمشاهير ليشهدوا ليلة تكريم أفضل المسلسلات والبرامج التلفزيونية خلال حفل توزيع جوائز إيمي، وجاء من بينهم؛ سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو، كيت بلانشيت، كوينتا برونسون، بيدرو باسكال، سيدني سويني، كاسي دي لورا، ديني ديركتو، إليزابيث واغمايستر، هيذر ماكماهان، بريشا ويب، ألبرت لورانس، زانا روبرتس راسي، ليتي ساهاغون، عارضة الأزياء البرازيلية كارولين ريبيرو، ميلفين روبرت، نيشيل تورنر وكيفن فرايزر، لوسي والش، الراقص ومصمم الرقصات الأمريكي ديريك هوف، جين روبنستين، زوري هول، جيرارد هول، باتريك غوميز، برونوين نيوبورت، سكوت إيفانز، إيمانويل رابوتي، سوزان ديغونغ، بول توماس تشين، جيد إس. ديفيس، بايغ زيمر، غريتا كاساغراندي، صوفيا سونغ، بينيديتا فينوتشي، جيسيكا رودس، الكاتبة الكوميدية البريطانية بيشا ك. آلي، عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، جاستين لوب، هانا بوس، ديبورا تشان، فيدرا باركس، شون هاتوسي وزوجته الممثلة كيلي ألبانيز، بول ثورين، والتون غوغينز، جيف روزنبيرغ، والتون غوغينز وزوجته المخرجة ناديا كونرز، روز أبدو، أندرو لو، أندرو ماتارازو، كارولين ليبكا، جو ماند، باتريك بول، الممثلة الأسترالية شبانة عزيز، مارتا بوزان، أماندا مارساليز، جو ماند، سارة بوك، ماريو لوبيز، سام نيفولا، إينوكا أوكوما، ديتشن لاكمان، ويليام ستنانفورد، مارك إنديليكاتو، سوبريا غانيش، جاكي تون، ريان كين، بول دبليو داونز، ديسي ليديك، جين ستاتسكي، مولي غوردون، جيسون سيجل وكايلا رادومسكي، سامانتا ريلي، تشيس سوي وندرز، المنتجة لورين ليفرانك، ميغان ستاتلر، رين غوب، جيل ريسك وولف، دان فوجلمان والممثلة كايتلين تومسون، كيب كروغر، إيزا بريونيس، سارة كاثرين هوك، والمزيد من النجوم.

